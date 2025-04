Według oficjalnych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny od wdrożenia badań w 1985 r. do 28 lutego 2013 r. w Polsce odnotowano 2867 zachorowań na AIDS. 1192 chorych zmarło. Tyle, że to tylko oficjalne liczby obejmujące te ofiary epidemii, u których zdiagnozowano HIV lub AIDS.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci i Mobilizacji w Walce z AIDS między godziną 14.00 a 15.30 na placu przy wejściu do Metra Centrum każdy przechodzień będzie mógł wziąć bezpłatnie chroniącą przed HIV prezerwatywę. Wolontariusze Zjednoczenia „Pozytywni w Tęczy” będą udzielać porad i konsultacji w zakresie bezpieczniejszych form aktywności seksualnych i problematyki HIV/AIDS.

Film z tego wydarzenia znajdzie się na stronie internetowej oraz na Youtube. Wolontariusze Zjednoczenia „Pozytywni w Tęczy” będą rozmawiać z każdym zainteresowanym o zagrożeniach, profilaktyce i testowaniu się w kierunku HIV. Celem happeningu jest uwrażliwienie warszawiaków i gości stolicy w zakresie problematyki HIV/AIDS.

– Mimo licznych kampanii Polacy wciąż nie zdają sobie sprawy z zagrożenia zakażenia HIV – powiedział Robert Łukasik, Prezes Zjednoczenia „Pozytywni w Tęczy”. – Testy zrobił tylko mniej więcej co dziesiąty z nas. Żyjemy w komfortowym przekonaniu, że 16 tysięcy zdiagnozowanych Polaków to niewiele i ryzyko zakażenia jest wobec tego niskie. A przecież wiadomo, że tak naprawdę z HIV żyje w naszym kraju dużo więcej osób. Mówi się o 35 tysiącach z czego 20 tysięcy to ludzie nieświadomi swojego statusu serologicznego. Ale to też zaniżona liczba. Po pierwsze dlatego, że podawana jest od lat, a przecież ci seropozytywni, którzy o swoim statusie nie wiedzą, na pewno przez ten czas nieświadomie zakażali innych. W porównywalnej populacyjnie Hiszpanii szacuje się, że z HIV żyje aż 130 tysięcy osób. Prawie cztery razy więcej niż u nas! Ile wobec tego osób seropozytywnych tak naprawdę mieszka w Polsce? Tego nikt nie wie. Pewne jest jednak, że musimy walczyć z epidemią.

Koordynator programu Pozytywnie Otwarci i współorganizator happeningu informuje, że podczas niedzielnego wydarzenia będą zapraszać wszystkich zainteresowanych do wejścia na stronę internetową, na której można znaleźć wiele informacji o wirusie, testowaniu oraz normalnym życiu z HIV.

– Jestem dumny, że mogliśmy zaangażować się w tę akcję. Fakt, że w nowoczesnym, europejskim kraju, jakim jest Polska, przebadało się w kierunku HIV tylko 10% mieszkańców po prostu zawstydza. Tak nie powinno być i jestem przekonany, że – między innymi dzięki takim akcjom – to się wkrótce zmieni – powiedział Michał Kaźmierski, dyrektor generalny Gilead Sciences sponsor happeningu.

Źródło: materiały prasowe Pozytywnie Otwarci/mg

