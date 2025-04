25 kwietnia 2013 już kolejny raz obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Jest to inicjatywa organizowana w celu podnoszenia świadomości wpływu hałasu na nasze zdrowie. W tym roku edycja MDŚZH przebiega pod hasłem: Ogranicz hałas w środowisku zbudowanym.



Fot. Depositphotos



Hałas można zdefiniować jako uciążliwy dźwięk o częstotliwości 65-70 decybeli [dB]. Jest wrogiem zdrowia człowieka. Utrudnia pracę, naukę, koncentrację, wypoczynek, a także sen. Może stać się przyczyną uszkodzenia słuchu, bólów głowy, bezsenności, zaburzeń sercowych, oddychania, a nawet trawienia. Narażeni na hałas stajemy się nerwowi i drażliwi, ponieważ jest on czynnikiem bardzo stresującym.

Wpływ hałasu na zdrowie



Źródła hałasu



Hałas jest naszym wiernym kompanem. Towarzyszy nam w drodze do szkoły czy pracy, a także w miejscu pracy lub nauki i w domu. Najwięcej hałasu znajdziemy na trasach kolejowych, komunikacji miejskiej, lotniczej, a także w centrach handlowych, galeriach, miejscach rozrywki, przetwórniach, zakładach przemysłowych. Hałas towarzyszy ludziom pracującym w górnictwie, hutnictwie, na roli, w szpitalu, w przemyśle budowlanym, stoczniowym, motoryzacyjnym i innych.

Jak redukować hałas?



Liczbę źródeł hałasu w naszym otoczeniu możemy skutecznie obniżać. Jeśli chodzi o działania globalne często brakuje funduszy na pewne modyfikacje, w związku z czym pojawiają się zaniedbania. Redukcję hałasu można osiągnąć poprzez:

- poprawienie stanu nawierzchni dróg, stanu torów kolejowych i tramwajowych, a także ich układu i rozmieszczenia,

- budowanie dróg i innych linii komunikacyjnych np. w tunelach, a także stosowanie ekranów dźwiękochłonnych przy drogach,

- zmodernizowanie konstrukcji pojazdów mechanicznych,

- wyposażenie pojazdów w izolacje akustyczne, tłumiki,

- ograniczenie ruchu pojazdów (wybieranie transportu miejskiego zamiast samochodu),

- wykorzystywanie do budowy materiałów chroniących przed hałasem,

- wyposażenie konstrukcji urządzeń i maszyn w obudowy dźwiękoszczelne,

- stosowanie stoperów i słuchawek ochronnych przez pracujących w hałasie,

- ściszanie głośności w TV, radio itp.,

- unikanie słuchania muzyki przez słuchawki,

- unikanie przebywania w miejscach, gdzie natężenie hałasu jest wysokie,

- spokojne mówienie, bez pokrzykiwania i głośnych kłótni.

Niewątpliwie hałas nam bardzo szkodzi. Często nie jesteśmy tego świadomi, ale to właśnie z powodu uciążliwych dźwięków jesteśmy przewlekle zmęczeni i odczuwamy wiele różnych dolegliwości somatycznych. Przez to jesteśmy mniej wydajni i w szkole, i w pracy. Odpoczywajmy więc w ciszy, by zrównoważyć negatywne skutki hałasu z całego dnia i starajmy się go nie „produkować” w dużych ilościach.