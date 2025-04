16 listopada 2011 obchodzimy 15 Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Temat tolerancji został podjęty podczas zgromadzenia członków ONZ z inicjatywy Konferencji Generalnej UNESCO. W wyniku pracy Zgromadzenia Ogólnego ONZ państwa członkowskie przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji oraz Plan Działań po zakończeniu obchodów Roku.

Po co nam tolerancja?

Międzynarodowy Dzień Tolerancji ma na celu propagowanie wiedzy na temat społecznych i globalnych skutków nietolerancji oraz ksenofobii. Uczestnicy święta pragną razem znaleźć wspólną drogę i praktyczne wskazówki dla rządów, instytucji publicznych oraz zwykłych, szarych ludzi w walce z nietolerancją i dyskryminacją.

Tolerancja – trudne słowo

Każdy z nas intuicyjnie rozumie znaczenie słowa tolerancja. Jednak ze względu na różnice światopoglądowe i kulturowe, używanie tego słowa wymagało jednoznacznego zdefiniowania jego znaczenia, tak, aby każda osoba na świecie mogła się nim swobodnie posługiwać, w pełni rozumiejąc jego uniwersalny charakter.

Znaczenie tolerancji i podstawy jej funkcjonowania określa Deklaracja na Temat Zasad Tolerancji ustanowiona w listopadzie 1995 podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Według Deklaracji, podstawy tolerancji stanowią:

respektowanie cudzych praw i cudzej wolności ,

, uznawanie i akceptacja indywidualnych różnic między ludźmi,

indywidualnych różnic między ludźmi, umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych,

otwarcie na cudze myśli i filozofię , nieodrzucanie nieznanego,

, nieodrzucanie nieznanego, uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Podobne postulaty pojawiły się w 1995 roku na 28. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, na której przyjęto "Deklarację zasad tolerancji". Według Deklaracji UNESCO "Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kulturowej naszego świata, wielości form wyrazu i wymiarów człowieczeństwa. Rozwija się dzięki wiedzy, otwartości, komunikacji oraz wolności myśli, sumienia i religii. Tolerancja to harmonia różnorodności. To nie tylko obowiązek moralny, ale także wymóg polityczny i prawny. Tolerancja - cnota, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju".

Źródło: UNESCO/ pk