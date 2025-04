Jak co roku - już od ponad 11 lat - z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem Polska Unia Onkologii organizuje "Dzień Drzwi Otwartych". Jednak tym razem drzwi ośrodków onkologicznych i hematologicznych na terenie całego kraju zostaną otwarte dla wszystkich chętnych 5 lutego br., czyli w najbliższą sobotę. W tym dniu osoby zainteresowane będą mogły otrzymać porady onkologiczne oraz wskazówki dotyczące profilaktyki. Ponadto, w ramach "Dnia Drzwi Otwartych" będzie można zwiedzać oddziały i zakłady diagnostyczno-lecznicze, a także uczestniczyć w wykładach, między innymi na temat profilaktyki oraz diagnostyki nowotworów we wczesnym etapie rozwoju oraz o najnowszych metodach leczenia tej choroby. Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronach Polskiej Unii Onkologii.

Najczęstsze nowotwory złośliwe występujące wśród kobiet to: rak piersi, płuc oraz szyjki macicy, natomiast u mężczyzn to: rak płuca, gruczołu krokowego oraz pęcherza moczowego. Jednak największe śmiertelne żniwo wśród kobiet zbiera rak piersi, płuca i okrężnicy, a wśród mężczyzn: rak płuca, żołądka i gruczołu krokowego. (mk)

