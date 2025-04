Warunki życia na wsi



Mogłoby się wydawać, że wieś jest idealnym miejscem zamieszkania dla starszej osoby. Cisza, spokój, świeże powietrze – z tym bardzo często kojarzy się wieś, stając się w ten sposób oazą, idealnym miejscem do spędzenia ostatnich lat życia. Okazuje się jednak, że warunki mieszkaniowe seniorów żyjących na wsi są dużo gorsze niż tych seniorów, którzy mieszkają w mieście. Powyższe stwierdzenie ma mocne podstawy, bo dotyczy dostępu do takich podstawowych dóbr, jak gaz, ciepła woda, łazienka, centralne ogrzewanie.

Brak możliwości korzystania z tych dobrodziejstw cywilizacji znacząco obniża jakość życia osoby starszej. Niestety na wsi wciąż często nie ma w domu łazienki i trzeba palić w piecu, aby ogrzać pomieszczenia i ugotować obiad. Podniesienie standardu mieszkaniowego na wsi to wciąż zadanie do zrealizowania.

Uzależnienie od pomocy innych



Seniorzy mieszkający na wsi bardzo często są uzależnieni od pomocy innych ludzi – współmałżonka, sąsiadów, dzieci. Bez wsparcia tych osób nie poradziliby sobie. Dlatego tak ważne jest tworzenie odpowiednich warunków integracji społecznej, jak np. ławki i zielona architektura.

Senior w mieście – utrudnienia architektoniczne



Niestety także w mieście na starszą osobę czekają utrudnienia. Problemy seniora mieszkającego w mieście wyglądają jednak nieco inaczej. Sprawność osoby starszej zdecydowanie się pogarsza, często prowadząc do częściowego inwalidztwa. Z tego powodu u osoby starszej mieszkającej w bloku może zmniejszać się poczucie bezpieczeństwa ze względu na stan techniczny budynku, w którym mieszka.

Taka osoba silniej odczuwa bariery architektoniczne. Ma to znaczący wpływ na jakość życia seniora – unika on wychodzenia z domu ze względu na trudności, np. w postaci stromych schodów i śliskiej posadzki, którym trudno mu sprostać i które są po prostu niebezpieczne dla jego zdrowia. Podstawowy problem w budynkach starego typu to brak windy i podjazdu dla wózka inwalidzkiego.

Komfort psychiczny osoby starszej



Wynika z tego, że zdecydowanie należy w budynkach stosować rozwiązania techniczne, które poprawią bezpieczeństwo chorego i niesprawnego seniora. Tylko w ten sposób można zapewnić starszej osobie komfort psychiczny, którego na pewno będzie pozbawiona nie wychodząc z domu, np. z powodu obawy przed upadkiem.

