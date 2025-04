Czy to prawda, że nie wolno wyrywać zębów podczas okresu? Jeśli tak, to dlaczego?

Reklama

Porada lekarza:

Z medycznego punku widzenia miesiączka nie jest przeciwwskazaniem do takich zabiegów. To raczej przesąd, który pokutuje wśród pacjentek na równi z tym, że w ciąży nie leczy i nie usuwa się zębów ze znieczuleniem. O ile faktycznie w pierwszym i trzecim trymestrze unikamy usuwania zębów, to zapewniam, że obecnie stomatolodzy dysponują nowoczesnymi środkami zarówno znieczulającymi jak i zmniejszającymi ryzyko powikłań po zabiegu.