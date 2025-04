„Na pewno czeka mnie operacja” - to pierwsza myśl, która nasuwa się pacjentkom, u których zdiagnozowano mięśniaki macicy. Jeszcze do niedawna operacyjne leczenie mięśniaków macicy było rutynowym postępowaniem. Czy jest szansa na zamianę?

Reklama

Od niedawna na polskim rynku stosowana jest innowacyjna, farmakologiczna metoda leczenia mięśniaków macicy. Polega ona na zastosowaniu octanu uliprystalu, który powoduje zahamowanie obfitego krwawienia w ciągu pierwszych 10 dni leczenia, zmniejsza ból, a co najważniejsze – w większości przypadków redukuje ich wielkość. Komfort życia kobiet ulega znacznej poprawie, bo ustępują objawy, które utrudniały im codzienne funkcjonowanie czy niemniej istotne uczestniczenie w życiu płciowym.

– tłumaczy dr Jacek Tulimowski, ginekolog.

Czym są mięśniaki macicy?

Mięśniaki macicy są jednym z najczęściej występujących łagodnych rozrostów nowotworowych, które występują u 20%-40% kobiet. Szacuje się, że z powodu mięśniaków macicy cierpi co piąta kobieta po 35. roku życia i co druga miesiączkująca pięćdziesięciolatka. Część z nich nie wie, że jest chora, ponieważ w 15%-20% przypadków mięśniaki macicy nie powodują żadnych dolegliwości. Niestety w Polsce nadal standardem pozostaje leczenie operacyjne (histerektomia, czyli usunięcie macicy), pomimo tego, że na rynku dostępne są innowacyjne preparaty farmakologiczne. Dla wielu pacjentek operacja jest obarczona dużym stresem i wiąże się z poczuciem utraty atrybutu kobiecości, jakim jest macica.

Octan ulipristalu – nowy lek do leczenia mięśniaków macicy dostępny od niedawna w Polsce

Jak działa nowa metoda?

Niedawno na polskim rynku pojawiła się nowa, innowacyjna metoda leczenia mięśniaków macicy - lek zawierający substancję czynną - octan uliprystalu. Jest to pierwszy lek z grupy SPRM (selektywnych modulatorów receptora progesteronowego), który wywiera działanie terapeutyczne po podaniu doustnym.Octan uliprystalu wywiera bezpośrednie działanie na mięśniaki macicy powodując redukcję ich wielkości i złagodzenie wywołanych przez nie objawów. Najczęściej w badaniach klinicznych obserwowano brak miesiączki, co jest uznawane za pożądany skutek dla pacjentek. Terapia octanem uliprystalu trwa przez okres do 3 miesięcy i nie wywiera wpływu na inne gruczoły wydzielania wewnętrznego. Miesiączka zwykle powraca po 4 tygodniach od odstawienia leku.

Czytaj także:

Czy masz mięśniaki macicy?

Za młoda na menopauzę? Niekoniecznie!

Jak zbadać piersi w domu?

Najważniejsze fakty o chorobach jajników

Bolesny okres? To może być endometrioza!

5 sposobów na nadżerkę szyjki macicy

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych kampanii "Między nami kobietami"