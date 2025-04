Mięśniaki macicy to choroba, która dotyczy dużej grupy kobiet - zwłaszcza w wieku rozrodczym. Niestety większość z nich nie wie, że mięśniaki macicy są jedną z najczęściej występujących łagodnych zmian nowotworowych, i że diagnoza: „ma Pani mięśniaki macicy” nie jest równoznaczna z diagnozą: „ma Pani raka”.



Fot. Dreamstime



Poznaj problem, by go zrozumieć!



Niemal 75% kobiet, które wzięły udział w badaniu przeprowadzonym przez TNS Polska „Między nami kobietami: Jak Polki dbają o swoją kobiecość?”1 słyszało o problemie jakim są mięśniaki macicy, jednak tylko 36% z nich wie, że jest to guz niezłośliwy. Aż 44% ankietowanych błędnie uważa, że choroba ta dotyka kobiet w każdym wieku. Niepokój budzi także fakt, że 61% badanych obawiałoby się tego, że diagnoza „ma Pani mięśniaki” jest równoznaczna z tym, że ma nowotwór złośliwy. Wyniki raportu potwierdzają fakt, że wiedza Polek na temat mięśniaków jest powierzchowna. Z uwagi na to, że choroba ta dotyczy dużej części kobiet, istnieje konieczność uświadomienia czym właściwie są mięśniaki, jakie są przyczyny ich powstawania i konsekwencje tej choroby.

Czym są mięśniaki macicy?



Mięśniaki macicy występują u 20-40% kobiet i są jednym z najczęściej występujących łagodnych

rozrostów nowotworowych. Na mięśniaki macicy cierpi co piąta kobieta po 35. roku życia i co druga miesiączkująca pięćdziesięciolatka. Mięśniaki stanowią 95% wszystkich łagodnych guzów narządu rodnego. Mięśniaki są zbudowane z mięśni gładkich. Komórki mięśniowe, z których zbudowana jest macica namnażają się nadmiernie w określonym regionie narządu, tworząc guz – mięśniak. Mają one kształt kulistych tworów umiejscowionych w obrębie macicy i rzadko występują jako pojedyncze guzy. Rozwój mięśniaków następuje w komórkach mięśniowych różnych części macicy i w zależności od ich umiejscowienia, wyróżnia się: mięśniaki śródścienne (znajdujące się wewnątrz ściany macicy), podśluzówkowe (pojawiają się pod błoną śluzową wyścielającą macicę od wewnątrz i rosną w stronę jamy macicy) oraz mięśniaki podsurowicówkowe (tworzą się w błonie surowiczej pokrywającej macicę od zewnątrz, czyli od strony jamy brzusznej). Mięśniaki najczęściej nie przekraczają 10 – 12 centymetrów.

Rys. Rodzaje mięśniaków macicy, źródło www.miesniakimacicy.pl

Sposoby diagnozowania mięśniaków macicy



Jednym z podstawowych badań wykonywanych w gabinecie lekarza ginekologa, które pozwala zdiagnozować mięśniaki macicy jest USG ginekologiczne. USG wykonywane jest zazwyczaj za

pomocą sondy przezpochwowej. Innym badaniem, które umożliwia zdiagnozowanie mięśniaków

jest tomografia komputerowa, która pozwala również na ich dokładną lokalizację. W przypadku

podejrzenia występowania mięśniaka podśluzówkowego do zdiagnozowania mięśniaków wykorzystuje się histeroskopię, czyli wziernikowanie jamy macicy. Histeroskopia polega na wprowadzeniu teleskopu do macicy. O sposobie diagnozowania oraz leczenia tego schorzenia wspólnie z pacjentką decyduje lekarz – ginekolog.

Źródło: Materiały prasowe