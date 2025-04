Chodzi o mięśnie dna miednicy, zwane mięśniami Kegla. Na pewno słyszałaś o wzmacnianiu ich podczas ciąży. Ale powinny być one sprawne nie tylko wtedy. Zaraz się przekonasz dlaczego.

Ruch pomaga nie tylko zachować dobrą formę, ale też zwalczyć niektóre dolegliwości – przed ciążą, podczas niej i po urodzeniu dziecka. Ale większość kobiet, dbając o siebie, prawie go nie docenia, aktywność fizyczną stawiając dopiero na piątym miejscu, za zdrowym odżywianiem się, profilaktyką chorób, odpoczynkiem i dbałością o wygląd. To wyniki badania OBOP (z 2011 r.) przeprowadzonego na potrzeby kampanii społecznej „CoreWellness – wewnętrzna siła”. I nie jest to zbyt pocieszające...

Mięśnie Kegla: Dlaczego warto ćwiczyć

Dla kobiet szczególnie ważne są silne mięśnie pleców, brzucha i dna miednicy. Pomagają one zachować prawidłową postawę i kontrolę nad ciałem. Nawet umiarkowany wysiłek fizyczny polepsza sprawność układu krążenia, oddechowego i mięśniowego. Warto docenić zwłaszcza silne mięśnie dna miednicy, bo mogą być przyczyną nieprzyjemnych kłopotów, czyli wysiłkowego nietrzymania moczu (NTM). Nigdy nie jest za późno, by zacząć ćwiczyć. Co zyskujesz? Nie tylko ładniejszą sylwetkę, ale też zwiększenie doznań seksualnych, zmniejszeniu bólu pleców i ewentualnych dolegliwości NTM. Jeśli jesteś w ciąży, ćwiczenia ułatwią ci poród, bo dzięki silnym mięśniom dna miednicy faza parcia jest krótsza i mniej bolesna.

Nietrzymanie moczu

NTM to niekontrolowany wyciek moczu podczas napinania brzucha, np. w trakcie kaszlu, kichania, śmiechu lub ćwiczeń fizycznych. Popuszczanie moczu może być też spowodowane silnym parciem na pęcherz, a nawet zdarzać się w trakcie stosunku seksualnego. Na NTM cierpi nawet co czwarta Polka! Najczęstszą przyczyną kłopotów jest osłabienie mięśni dna miednicy, co nasila się zwłaszcza w ciąży (hormon ciążowy progesteron powoduje rozluźnienie mięśni) i po porodach oraz w okresie menopauzy. Ale nieprawdą jest obiegowa opinia, że NTM to naturalna konsekwencja urodzenia dziecka drogami natury. Zrobić możesz wiele.

Mięśnie Kegla: Jak je znaleźć

Mięśnie dna miednicy (mięśnie Kegla) otaczają cewkę moczową, pochwę i odbyt. Łatwo je zlokalizujesz dzięki prostemu ćwiczeniu: usiądź płytko na krawędzi stołu, nogi w lekkim rozkroku, spróbuj napiąć mięśnie okolic cewki moczowej i odbytu (tak jakbyś chciała wstrzymać oddawanie moczu, ale nie rób tego w czasie siusiania). Mięśnie, które napinasz, to mięśnie dna miednicy. Możesz je ćwiczyć (napinając na 10 sekund i rozluźniając na 5–8) niemal wszędzie – w pracy, w autobusie, podczas zmywania. Ćwicz kilka razy w tygodniu trzy razy dziennie przez kilka, kilkanaście minut.

Konsultacja: prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, Urolog, zastępca kierownika Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego