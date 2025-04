Pamiętaj! HIV nie przenosi się poprzez uścisk dłoni, przyjacielski pocałunek, czy jakikolwiek inny okaz miłości czy szacunku. Do zakażenia HIV dochodzi tylko i wyłącznie w sprzyjających warunkach.

Bezpiecznie

Mieszkanie z zakażoną osobą jest całkowicie bezpieczne!! Oczywiście pod warunkiem zachowania pewnych wyznaczników ostrożności. Aczkolwiek wiele rodzin mieszka z osobami zakażonymi HIV i dotąd nie odnotowano w Polsce przypadku przeniesienia wirusa na osobę zdrową na skutek normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

HIV nie przenosi się poprzez korzystanie z tych samych sztućców, ręczników czy też urządzeń sanitarnych. Należy jednak uważać i nie korzystać z tej samej szczoteczki do zębów czy też maszynki do golenia ponieważ na powyższych przedmiotach mogą znajdować się ślady zainfekowanej krwi a w przypadku kontaktu z uszkodzonym naskórkiem osoby zdrowej może dojść do infekcji.

Skaleczenie zakażonego

W takiej sytuacji świadomy swojego zakażenia człowiek powinien starać się jak najszybciej zdezynfekować oraz opatrzyć ranę tak, aby inni domownicy nie mieli kontaktu z jego krwią. Jeśli osoba zainfekowana nie może tego zrobić sama, bez obaw można jej pomóc (pod warunkiem, że na Twoich dłoniach nie ma otarć, ran czy też innych zmian skórnych mogących spowodować przeniesienie wirusa). Potem należy zawsze umyć ręce wodą z mydłem, które niszczy wirusa.

