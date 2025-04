fot. Neuro-care

Bóle kręgosłupa to jedna z najczęstszych dolegliwości. W różnych okresach życia dotykają niemal wszystkich. Przychodzą niespodziewanie, nie zawsze ustępują samoistnie, do tego mogą mieć różne przyczyny. Jeśli więc odczuwamy m.in. bóle w obrębie barków i szyi, bóle kręgosłupa na wysokości żeber uporczywe bóle w krzyżu, warto przyjrzeć się im dokładniej.

Z porad specjalistów będzie mógł skorzystać każdy, kto od 13 do 17 kwietnia zgłosi się do Neuro-Care w Katowicach-Murckach. Do dyspozycji pacjentów będzie aż 4 neurologów, gotowych udzielić porady lekarskiej. W ramach akcji pacjenci będą mogli bezpłatnie skonsultować się ze specjalistą, przejść badania neurologiczne m.in. badanie siły mięśniowej, czucia powierzchniowego i głębokiego czy odruchów ścięgnistych oraz omówić z lekarzem wyniki, a w razie konieczności rozszerzyć diagnostykę o badania ukierunkowane. Specjaliści doradzą także jak prawidłowo dbać o swoje plecy i zapobiegać bólom.

– Niestety bóle w plecach wciąż są przez nas ignorowane. Leczymy się dostępnymi bez recepty tabletkami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi. Nie mamy pojęcia o przyczynach i źródłach bólu. Tymczasem za problemem może stać poważne schorzenie, np. uszkodzenia stawów kręgosłupa lub krążków międzykręgowych, zwanych dyskami, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, ale także choroby rzadziej kojarzące się z bólami kręgosłupa jak np. osteoporoza. Tą akcją chcemy dać mieszkańcom regionu szansę na to, aby w porę rozpoznać przyczynę i rozpocząć leczenie – mówi dr Gabriela Kłodowska-Duda z kliniki Neuro-Care w Katowicach-Murckach.

Ale nie tylko diagnostyka zostanie przybliżona pacjentom, także metody leczenia problemów. W czasie „Tygodnia Zdrowych Pleców” będzie można wypróbować m.in. zabiegi magnetoterapii. To metoda leczenia, która polega na poddaniu wybranego obszaru ciała wpływowi pulsującego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości. Dzięki zmianom, które zachodzą wewnątrz komórek, zwiększa się wykorzystanie przez nie tlenu, co nasila procesy naprawcze oraz przemianę materii.

Żeby skorzystać z bezpłatnej porady w ramach akcji wystarczy wcześniej umówić się na wizytę pod nr tel. 32 353 93 59 lub 500 278 847.

