Przede wszystkim najpierw trzeba ją dobrze rozpoznać. Migrena to nie jest zwykły ból głowy, które co jakiś czas doświadcza większość z nas.Napad migreny różni się od zwykłego bólu głowy między innymi obecnością silnie zaznaczonych objawów towarzyszących. Należą do nich światłowstręt, nadwrażliwość na dźwięki i zapachy. Ponieważ bodźce te mogą zaostrzać przebieg ataków migreny, pacjenta należy od nich możliwie odizolować. Jeśli bliska Ci osoba ma migrenę pamiętaj, aby ułożyć ją w ciemnym pomieszczeniu oraz zapewnić jej ciszę i spokój. Ulgę mogą też przynieść miejscowe okłady z lodu, które okazują się być zaskakująco skutecznym środkiem. Celem takich zabiegów jest także ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania środków farmakologicznych.

