Migrena może bezpośrednio prowadzić do procesów chorobotwórczych w mózgu. Jednym z takich schorzeń jest migrena przewlekła, która może trwać nawet 15 dni w ciągu miesiąca. U młodych kobiet palących papierosy i przyjmujących leki antykoncepcyjne może dojść nawet do migrenowego zawału mózgu.

W celu łagodzenia bólu migrenowego, przyjmujemy niesteroidowe leki przeciwzapalne. Paradoksalnie również one mogą być przyczyną bólu. Jest to tak zwana migrena transformowana. Leki, będące pochodnymi tryptanu stosowane w łagodzeniu bólu migrenowego, mogą powodować nadciśnienie i skurcze naczyń krwionośnych.

Reklama