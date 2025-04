fot. Fotolia

Migrena to choroba przewlekła o podłożu neurologicznym. Zwykle pojawia się przed trzydziestym rokiem życia, częściej cierpią na nią kobiety niż mężczyźni. Ataki migreny mogą trwać od kilku dni do nawet kilku tygodni. W łagodniejszych przypadkach przechodzą po kilku godzinach.

Co poprzedza migrenę?



Słyszeliście może o „aurze”? Pojawia się ona u około 20% osób cierpiących na migrenę i zapowiada zbliżający się atak bólu głowy. Występuje w postaci szeregu objawów, które zwykle mają charakter indywidualny. Niektórzy skarżą się na pogarszające się samopoczucie, innym dokuczają problemy ze wzrokiem lub drętwienie dłoni. Mogą wystąpić także nudności, wymioty, biegunki i zawroty głowy. Często pojawia się też światłowstręt i nadwrażliwość na dźwięki i zapachy. Ostatnim etapem jest narastający stopniowo ból głowy. Aura może pojawić się nawet dwa dni przed właściwym atakiem migreny!

Jeśli chory za każdym razem ma te same objawy, po pojawieniu się pierwszych symptomów aury może odpowiednio się przygotować.

– Zawsze na kilka godzin przed atakiem migreny czuję się osłabiona. Kręci mi się w głowie, mam problemy z ostrością widzenia. Wiem, co to oznacza – mówi Natalia, która choruje na migrenę od kilku lat. – Jest to bardzo uciążliwe, dostaję jednak jasny sygnał, że muszę działać. Staram się szybko wrócić do domu, sprawdzam, czy mam leki przeciwbólowe. Kiedy pojawi się ból głowy, nie jestem sobie w stanie bez nich poradzić.

Skąd ta migrena?



O objawach migreny mówi się dużo, rzadziej wspomina się przyczynach tej choroby. Nie bez powodu, do dziś nie ma na ten temat jednoznacznych badań. Część neurobiologów uważa, że bóle migrenowe związane są z zaburzeniami w produkcji serotoniny. Ten organiczny związek odpowiada m.in. za ciśnienie krwi (powoduje skurcze naczyń krwionośnych).

Bezpośrednio na sam atak migreny mogą wpłynąć jednak konkretne czynniki. Niektórym trudno uwierzyć, że migrenowy ból głowy wywołać może dłuższa jazda samochodem, albo nawet zjedzenie ulubionej czekolady! Część chorych reaguje na upał, innym zaszkodzić może zimna wietrzna pogoda, hałas albo dym papierosowy.

Migrena? Idź do lekarza!



Ataki migreny mogą pojawiać się nawet kilka razy w miesiącu. Narastającemu bólowi głowy towarzyszą często nudności i wymioty. Jednym z objawów jest też nadwrażliwość na światło.

Najlepiej położyć się więc w zaciemnionym i przewietrzonym pomieszczeniu, koniecznie musimy unikać jaskrawego czy migoczącego światła (lepiej wtedy nie siedzieć przy komputerze czy telewizorze). Osoby, które cierpią na migrenę, muszą pamiętać o tym, by zawsze mieć przy sobie tabletkę przeciwbólową. Atak migreny może przyjść w każdym momencie, szczególnie uciążliwy bywa wtedy, gdy akurat jesteśmy w pracy i nie możemy z niej wcześniej wyjść. Ból może pojawić się też w nocy, w trakcie snu.

– Czasami, już kiedy kładę się spać, czuję, że zbliża się atak migreny. Zawsze mam jednak nadzieję, że może mi przejdzie. Zwykle jednak w nocy ból bywa tak silny, że nie mam nawet siły wstać do apteczki – mówi Natalia. – Staram się trzymać tabletki przeciwbólowe na stoliku przy łóżku.

Wielu chorych decyduje się na samodzielną walką z migreną bez konsultacji z lekarzem. Przyjmują zwykłe środki przeciwbólowe, które przeważnie niwelują tylko część objawów. Warto wybrać się do lekarza rodzinnego i poprosić o skierowanie do neurologa. Część specjalistycznych leków dostaniemy tylko na receptę! W przypadku tej choroby stosuje się dwa rodzaje farmaceutyków: przeciwbólowe oraz środki stosowane w profilaktycznym leczeniu.

Kilka zasad przy migrenie



Osoby, którym dokuczają bóle migrenowe, muszę zwykle przestrzegać ścisłej diety. Często koniecznością jest wyeliminowanie kawy, czekolady, wędzonych ryb czy żółtego sera. Na tych składnikach lista jednak się nie kończy. Niewskazane jest także spożywanie alkoholu, szczególnie czerwonego wina.

– Nie mogę pić alkoholu. Nawet lampka wina czy małe piwo może wywołać atak migreny. Muszę unikać też przypraw o intensywnym zapachu – wylicza Natalia. - Bardzo rzadko jem w restauracjach. Staram się przygotowywać jedzenie sama, tak, aby wykluczyć wszystkie składniki, które powodują u mnie bóle głowy.

Ataki pojawiają się częściej, gdy jesteśmy zmęczeni i zestresowani. Szczególnie szkodliwy jest nagły i silny stres czy tak zwane „zarywanie nocy”. Osoby cierpiące na migrenę muszą się wysypiać. Nawet jedna nieprzespana noc może być przyczyną intensywnego bólu głowy. Ważne jest także to, by chodzić spać zawsze o tej samej porze. Podobnie zresztą ze wstawaniem. Zbyt długi sen może okazać się zgubny, stąd „nadrabianie” snu w weekend i wylegiwanie się w łóżku do południa to raczej zły pomysł.

