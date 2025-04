Czym objawia się migrena okoporaźna?

Migrena, choroba znana już od 5 000 lat, charakteryzuje się spontanicznym, nawracającym bólem głowy. Pojawia się on napadowo i u osób dorosłych trwa od 4 do 72 godzin. Typowe dla napadu są jednostronne, pulsujące bóle głowy, które pogarszają się podczas zwykłej aktywności fizycznej. Jeżeli towarzyszą im nudności lub wymioty, wrażliwość na światło (fotofobia), hałas (fonofobia) czy zapachy, zaburzenia mowy lub inne objawy neurologiczne, to jest to tzw. migrena z aurą. Jedną z jej postaci jest migrena okoporaźna (łac. hemicrania ophtalmoplegica). Objawia się porażeniem nerwów, które zaopatrują mięśnie oka – m. in. umożliwiają mruganie, poruszanie gałkami w każdą stronę, rozszerzają lub zwężają źrenicę w zależności od oświetlenia. Efektem porażenia tych nerwów jest rozszerzenie źrenicy, opadnięcie powieki i upośledzenie ruchów gałek ocznych. Może również występować podwójne widzenie.

U kogo występuje i dlaczego się pojawia?

Ten podtyp migreny pojawia się po napadzie migrenowym. I choć migrena występuje u około 10% osób, to migrena okoporaźna zdarza się w populacji dość rzadko. Nerwy czaszkowe gałkoruchowe: III (okoruchowy), IV (bloczkowy) i VI (odwodzący), a także jedna z gałązek nerwu V (trójdzielnego, V1) mogą zostać porażone całkowicie lub częściowo. Nerwy te biegną w czaszce w sąsiedztwie ważnych tętnic: tętnicy szyjnej wewnętrznej i tętnicy tylnej mózgu. Podczas napadu migrenowego ściany tętnic są obrzęknięte i powodują ucisk na struktury położone obok - głównie na nerwy. Podobne objawy mogą wywoływać guzy mózgowia czy tętniaki tętnic mózgowych.

Jakie inne typy migreny przebiegają z podobnymi objawami?

Migrenę okoporaźną należy odróżnić od migreny siatkówkowej, czyli izolowanej migreny wzrokowej. Obejmuje ona naczynia struktur oka i objawia się napadowymi zaburzeniami wzroku, które przypominają aurę wzrokową. Ból głowy w tym typie migreny nie występuje.

W migrenie ocznej (klasycznej) zaburzenia neurologiczne w postaci połowiczego niedowidzenia pojawiają się przed wystąpieniem silnego, tępego bólu zlokalizowanego w okolicy oczodołu. Występuje też obniżona ostrość wzroku, a nawet całkowita krótkotrwała ślepota. Bardzo często z bólami migrenowymi związane są nudności i wymioty, nadwrażliwość na światło i dźwięki oraz zaburzenia widzenia.

Zaburzenia widzenia przeważnie w postaci niedowidzenia połowiczego mogą również wystąpić w przypadku udaru migrenowego. Są to niezwykle rzadkie przypadki, w których podczas napadu migrenowego dochodzi do nieodwracalnego ogniskowego niedokrwienia mózgu, najczęściej w okolicy potylicznej. Skutkuje to trwałymi następstwami, głównie całkowitą ślepotą.

