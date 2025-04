Migrena dokucza przede wszystkim kobietom pomiędzy 25. a 45. rokiem życia. Jeśli i Ty należysz do grupy cierpiących na tę dolegliwość sprawdź, jak możesz sobie pomóc. Ponieważ podłoże ataków migreny może być różne, przed podjęciem leczenia warto przede wszystkim zastanowić się, jakie mogą być jej przyczyny. Jeśli trafnie określisz przyczynę ataków migreny jej leczenie będzie szybsze i bardziej skuteczne. Oto czynniki, które najczęściej wywołują ataki migreny:

Reklama

Jakie są najczęstsze przyczyny migreny?

Nawyki



To one często inicjują atak bólu. Na szczęście dzięki zmianie trybu życia można znacznie zmniejszyć częstotliwość migren lub chociaż złagodzić dolegliwości. W tym celu postaraj się:

unikać tego, co mocno podrażnia zmysły: hałasu (jeśli np. sąsiad słucha głośnej muzyki albo remontuje mieszkanie, noś zatyczki do uszu), intensywnych zapachów (zrezygnuj z mocnych perfum i zainwestuj w dobry wyciąg nad kuchnią), rażącego światła (możesz w domu zainstalować ściemniacze do światła, stroń od oglądania po ciemku telewizji i wpatrywania się w monitor komputera);

hałasu (jeśli np. sąsiad słucha głośnej muzyki albo remontuje mieszkanie, noś zatyczki do uszu), intensywnych zapachów (zrezygnuj z mocnych perfum i zainwestuj w dobry wyciąg nad kuchnią), rażącego światła (możesz w domu zainstalować ściemniacze do światła, stroń od oglądania po ciemku telewizji i wpatrywania się w monitor komputera); nie stresować się – wprawdzie trudno unikać wszystkich nerwowych sytuacji, ale możesz znaleźć swój sposób na odreagowanie nadmiaru emocji (bardziej dystansując się do problemów, więcej czasu poświęcając na relaks i spokojne ćwiczenia, np. spacery);

– wprawdzie trudno unikać wszystkich nerwowych sytuacji, ale możesz znaleźć swój sposób na odreagowanie nadmiaru emocji (bardziej dystansując się do problemów, więcej czasu poświęcając na relaks i spokojne ćwiczenia, np. spacery); nie przemęczać się – migreny wywołuje zbyt duży wysiłek (również trening sportowy), ale także nadmiar pracy czy brak snu;

– migreny wywołuje zbyt duży wysiłek (również trening sportowy), ale także nadmiar pracy czy brak snu; nie zmieniać ciągle rytmu dnia – wiele osób cierpi na migreny weekendowe, bo właśnie w sobotę i niedzielę śpią dłużej niż w ciągu tygodnia. Lepiej zatem zawsze kładź się i wstawaj o zbliżonej porze. Regularnie również jadaj posiłki.

Dieta



Ataki migreny często są efektem długich przerw między posiłkami i wychodzenia z domu na czczo. Postaraj się zatem systematycznie jadać, choćby małe przekąski. Stroń jednak od alkoholu (zwłaszcza czerwonego wina i wermutu), pleśniowych i długo dojrzewających serów, czekolady, soi, orzechów, cytrusów, kakao, mocnej kawy i czarnej herbaty, dużej ilości soli i ostrych przypraw – one także mogą przyprawić cię o ból głowy! Zdecydowanie lepsza dla ciebie jest dieta lekkostrawna obfitująca w warzywa (dobre są zwłaszcza marchew, pietruszka, a nawet ziemniaki). Surówki skrapiaj oliwą lub olejem, bo to źródła kwasów omega-3, które sprzyjają cierpiącym na migrenę. Możesz jadać kupny chleb (ale nie ten robiony na drożdżach), ryż, kasze i makarony, a także białe sery, chude mleko, jajka i chude mięso drobiowe. Pij dużo niegazowanych napojów, najlepiej wody.

Reklama

Leki



Ich nadmiar może przyczyniać się do powstania polekowego bólu głowy, ten zaś potrafi zainicjować atak migreny. Zatem nie przesadzaj z łykaniem pigułek, a już na pewno nie bierz ich profilaktycznie (chyba że lekarz zadecyduje inaczej). Nie zwlekaj jednak z zażyciem leku, gdy poczujesz, że ból się już zaczyna. Na takim wstępnym etapie do stłumienia migreny często wystarczają dostępne bez recepty leki przeciwbólowe z paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, ibuprofenem albo naproksenem. Jeśli preparaty jednoskładnikowe tobie nie pomagają, miej w apteczce lek złożony (łączący dawkę kwasu acetylosalicylowego z paracetamolem, czy paracetamol z ibuprofenem). Po zażyciu leków połóż się w wywietrzonym, zaciemnionym pokoju i spróbuj zasnąć. Jeśli jednak taka terapia w twoim przypadku nie wystarcza, idź do lekarza. Na początek internisty. Przepisze ci on mocniej działające leki lub da skierowanie na badania, do neurologa czy poradni leczenia bólu.