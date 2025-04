Czy to „tylko” migrena?

Najczęściej migrena objawia się silnym bólem głowy z towarzyszącymi mdłościami i wymiotami. Czasem wystąpienie bólu poprzedzone jest zaburzeniami widzenia – mroczkami, błyskami, czyli tak zwaną aurą migrenową.

Dolegliwości są tak charakterystyczne, że do rozpoznania tej choroby nie jest potrzebne wykonywanie skomplikowanych testów.

Zdarza się jednak, że pojawiają się różne nietypowe objawy. Takie postacie choroby nazywane są migreną powikłaną. Kiedy wystąpią trzeba wykonać odpowiednie badania, aby upewnić się, że to tylko migrena!

Migrena skojarzona – gdy ciało drętwieje…

Napad zaczyna się drętwieniem i mrowieniem twarzy oraz ramion. Niektóre osoby doświadczające tych dolegliwości porównują je do ukłuć tysięcy mroźnych igiełek lub zanurzania w wodzie gazowanej. Odczucia te mogą obejmować jedną połowę lub nawet całe ciało.

Może zdarzyć się osłabienie siły ręki, nogi lub obu jednocześnie, zwykle po tej samej stronie. Czasem tak znaczne, że poruszanie nimi jest zupełnie niemożliwe.

Taka postać choroby zwana jest migreną połowiczoporaźną lub hemiplegiczną. Wszystkie objawy trwają nie dłużej niż godzinę, potem pojawia się ból głowy.

Migrena okoporaźna – problem z oczami

Powoduje paraliż mięśni poruszających okiem. Objawia się zezem i dwojeniem się obrazu, zwłaszcza przy patrzeniu w określonym kierunku. Wszystkie te dolegliwości mogą utrzymywać się nawet kilka miesięcy! Rzadko zdarza się że, nie przemijają.

Migrena oczna – gdy boli oko…

Ból głowy w tej postaci migreny poprzedzony jest zwykle tępym bólem jednego oka. Potem osłabia się ostrość wzroku, do zupełnego zaniewidzenia włącznie. Spotyka się to rzadko. Po ustąpieniu napadu wzrok najczęściej wraca do normy.

Migrena sercowa – jeśli serce „nie nadąża”

Ból głowy poprzedza uczucie nierównego bicia serca, jego „potykania się”, zatrzymywania. Może dołączyć się ból w klatce piersiowej charakterystyczny dla zawału serca – rozchodzący się do szyi czy ramion.

Zawał migrenowy – nie pomyl z udarem!

Zawał dotyczy tutaj nie serca, lecz mózgu. Może objawiać się wszystkimi dolegliwościami, jakie występują po udarze mózgu (zwanym często „wylewem”). Niewyraźna mowa, opadnięta powieka, paraliż jednej lub wielu kończyn, problemy z pamięcią i myśleniem to tylko niektóre z nich.

Na szczęście w większości przypadków po pewnym czasie problemy te się wycofują. Bardzo pomocna jest rehabilitacja.

Migrena kręgowo-podstawna – gdy jest Ci słabo…

Bardzo rzadko dotyczy ludzi młodych. Bólowi głowy towarzyszy osłabienie, omdlenie. Osoba cierpiąca na ten rodzaj migreny w czasie napadu choroby ma zawroty głowy, niewyraźnie mówi, porusza się niezdarnie, często upada. Stan ten trwa zwykle do kilku godzin.

