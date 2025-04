Migrena transformowana, czyli gdy leki szkodzą

Około 20% pacjentów leczonych z powodu migreny w ciągu kilku lat rozwija przewlekły, codzienny ból głowy. Przyczyną takiego powikłania wydaje się być głównie nadużywanie leków przeciwbólowych. Jak to się dzieje, że to, co do tej pory uśmierzało ból, teraz jeszcze bardziej go wzmaga?