Istotna jest odpowiedź na pytanie, czy ten ból to rzeczywiście migrena. Jest to bowiem niezbyt częsta dolegliwość, a jej podstawowe objawy to: jednostronny, tętniący ból głosy, światłowstręt, nudności, czasem wymioty. Najlepiej więc rozpocząć od wizyty u neurologa, który postawi właściwą diagnozę. Są już leki, które przeciwdziałają migrenom (wykorzystuje się np. niektóre stosowane w leczeniu padaczki), lekarz może więc przepisać odpowiednie tabletki. Ważne jest także ustalenie przyczyn, wywołujących napady migreny. Unikając ich, można . zapobiec atakom. Pacjenci często kojarzą bóle wystąpienie migreny z określoną sytuacją - pojawienie się bolu w określonej chwili.

