Międzynarodowa organizacja naukowa Worldwide Network for Blood and Marrow Transplantation (WBMT), której misją jest m.in. promowanie terapii komórkami macierzystymi, ogłosiła właśnie przeprowadzenie milionowego przeszczepienia komórek macierzystych. Miało ono miejsce pod koniec 2012 roku. Informację tę uzyskano na podstawie światowych rejestrów otrzymanych od współpracujących z WBMT organizacji międzynarodowych, które zajmują się transplantacjami komórek macierzystych.

– Milion transplantacji może zaskoczyć wielu ludzi, ponieważ przez ostatnią dekadę transplantacje krwiotwórczych komórek macierzystych były postrzegane jako rzadko przeprowadzane operacje – mówi Dietger Niederwieser, prezes WBMT (cytat za: www.wbmt.org/fileadmin/pdf/01_General/Press_release_final.pdf (dostęp 12.02.2013 r.).).

Pionierskie transplantacje



Pierwsza transplantacja krwiotwórczych komórek macierzystych odbyła się w 1957 roku. Przeprowadził ją dr E. Donnall Thomas, który w 1990 roku otrzymał nagrodę Nobla za wykorzystanie tej pionierskiej terapii w leczeniu białaczki i innych zagrażających życiu chorób.

W 1973 roku w Nowym Yorku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie komórek pobranych od niespokrewnionego dawcy. Natomiast w roku 1988 we Francji prof. E. Gluckman razem z prof. Hal E. Broxmeyerem przeprowadzili pierwszą skuteczną transplantację komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

Teraźniejszość vs. przyszłość



Komórki macierzyste są stosowane standardowo w leczeniu ponad 70 schorzeń, w tym ciężkich chorób onkologicznych i hematologicznych.

Powszechnymi źródłami krwiotwórczych komórek macierzystych są: mobilizowana krew obwodowa, szpik kostny i krew pępowinowa. Jednak ze względu na nieinwazyjność pozyskania oraz właściwości, coraz częściej w terapiach wykorzystywane są komórki pobrane z tej ostatniej.

– Do tej pory na świecie wykonano ponad 25 tysięcy przeszczepień komórek macierzystych z krwi pępowinowej u dzieci i dorosłych. Natomiast w USA od kilku lat liczba takich zabiegów jest większa niż przeszczepień komórek ze szpiku. W Polsce przeprowadzono kilkadziesiąt transplantacji, w tym ponad 20 u dzieci – mówi dr Tomasz Baran z Polskiego Banku Komórek Macierzystych. Do 9 z nich użyto krwi zdeponowanej w Polskim Banku Komórek Macierzystych, do pozostałych z banków publicznych z zagranicy – dodaje.

Terapia komórkami macierzystymi to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów medycyny, nie tylko transplantacyjnej, ale również regeneracyjnej. Dlatego we wrześniu 2012 roku Parlament Europejski przyjął sprawozdanie podkreślające konieczność tworzenia przez wszystkie państwa członkowskie zarówno publicznych, jak i rodzinnych banków krwi pępowinowej. Liczba przeszczepień, a co się z tym wiąże – szans na uratowanie życia wielu pacjentów, zależy właśnie od liczby zdeponowanych porcji krwi pępowinowej.

