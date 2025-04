Miłość po przejściach. Jak zbudować szczęśliwy związek

Książka "Miłość po przejściach. Jak zbudować szczęśliwy związek" jest skierowana do osób, które poznały gorycz rozstania i nie chciałyby tego ponownie przeżyć. Dzięki niej ustrzegą się przed popełnieniem błędów w nowych związkach, poznają również szereg sposobów na poprawienie relacji w związku, by ich związek był oparty wyłącznie na bezwarunkowej, zdrowej miłości. Elżbieta Liszewska radzi, co zrobić, by nasze życie uczuciowe nie marniało, ale z dnia na dzień coraz bardziej rozkwitało