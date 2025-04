Na relacje z partnerem wpływa wiele czynników: doświadczenia z poprzednich związków, poczucie bezpieczeństwa lub jego brak, poczucie własnej wartości, postrzeganie swojego partnera. Wchodząc w nowe związki podświadomie przenosimy do nich schemat swojego poprzedniego życia. Większość z nas wierzy w romantyczny mit mówiący, że miłość wystarczy, by mieć udane życie, bez żadnych trosk i nieporozumień. Nic bardziej mylnego!

Elżbieta Liszewska uważa, że wiele zła wyrządzamy sobie i innym z niewiedzy, z powodu głęboko zakorzenionych przekonań. Aby móc się wyrwać z tego schematycznego działania, potrzeba czasu i pracy. Niektóre problemy trzeba przepracować. Autorka nie obiecuje natychmiastowych efektów – w swojej przedmowie do książki napisała: „To, czego uczę, przepracowałam i opanowałam w swoim życiu, które nie zawsze było takie, jakim jest obecnie. Nie zawsze było łatwo, pewne sprawy udawało się zmienić szybciej, inne zajęły mi więcej czasu. Z niektórymi trzeba było pogodzić się i zaakceptować je. Akceptacja dotyczy w szczególności innych osób, w stosunku do których nie mamy prawa nalegać na zmianę”.

„Miłość po przejściach. Jak zbudować szczęśliwy związek?” to historia Hani i Krzysztofa – pary znanej w poprzedniej książki autorki „Dusza kobiety, ego mężczyzny” – mężczyzny i kobiety po przejściach, którzy próbują budować swoje życie od nowa. Na ich przykładzie Elżbieta Liszewska opisuje, jak ustrzec się błędów popełnianych w poprzednich związkach i podaje szereg sposób na poprawienie relacji oraz radzi, jak wygrać walkę o wspólne szczęście.

Z tej książki dowiesz się, jak odnaleźć w sobie wyzwalacze miłości, jak wyleczyć się z żalu do poprzedniego partnera, jak zaakceptować wady obecnego, a także jak ożywić swoje życie erotyczne.

Książka pisana jest lekko, dowcipnie, bez moralizatorskiego zadęcia. Czytało się ją z prawdziwą przyjemnością.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tej książki, zajrzyj do jej wizytówki.

