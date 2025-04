Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK sięga po najcenniejsze składniki pochodzące z morskich głębin. W sprzedaży już jest dostępna nowoczesna linia preparatów przeciwzmarszczkowych Mineral Therapy, wykorzystujących niezwykłą siłę minerałów morskich. Kosmetyki z tej linii to idealny prezent dla pań, które potrzebują nawilżenia, spłycenia zmarszczek i uzupełnienia minerałów.

Preparaty uzupełniają niedobór mikroelementów oraz substancji odżywczych w skórze, a dzięki kombinacji unikalnych składników aktywnych skutecznie zwalczają efekty starzenia. Kosmetyki zawierają atlantycki mech perłowy (to naturalna alga czerwona zwana roślinnym silikonem), glinkę kaolinową (wspaniale oczyszcza), olej arganowy (niezwykle bogaty w niezbędne kwasy tłuszczowe, polifenole oraz wit. E), kwas hialuronowy (silnie i długotrwale nawilża) oraz nowoczesne cykliczne oktapeptydy SNAP-8 (są łagodniejszą alternatywą botoxu).

Dla Pań o skórze dojrzałej, wymagającej bardziej intensywnego odżywienia i nawilżenia polecamy produkty przeciwzmarszczkowe z serii ReVTA C. Kremy zawierają roślinny retinol, który działa rewitalizująco, natomiast aktywna forma witaminy C stymuluje syntezę kolagenu oraz zapobiega powstawaniu wolnych rodników i foto-starzeniu skóry. Dzięki stosowaniu tych kosmetyków skóra staje się bardziej elastyczna i jędrna. Wzrasta jej napięcie, a zmarszczki ulegają spłyceniu.

Seria Błyskawiczny Lifting przeznaczona jest do pielęgnacji skóry dojrzałej, zwiotczałej, z oznakami zmęczenia i pozbawionej blasku. Kremy te działają liftingująco i modelująco. Zawierają substancje aktywne, które mają za zadanie poprawę wyglądu skóry dojrzałej, wzrost jej nawilżenia, napięcia i elastyczności oraz wygładzenie zmarszczek. To profesjonalny sposób na przywrócenie skórze dobrej kondycji i młodego, atrakcyjnego wyglądu. Po stosowaniu kosmetyków z tej serii następuje poprawa nawilżenia skóry, wygładzenie zmarszczek oraz ogólna regeneracja skóry.

