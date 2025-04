Kapustki to produkt innowacyjnego projektu Tęcza Smaku, który jest realizowany z myślą o zmieniających się trendach w konsumpcji i sprzedaży warzyw – obecnie producenci preferują mniejsze warzywa, gdyż łatwiej je na raz wykorzystać w kuchni.Mini kapustki są wielkości jabłek i są sprzedawane w pakietach po trzy sztuki (biała, czerwona i włoska). Dlaczego są takie małe? Otóż tak niewielki rozmiar główki uzyskano dzięki zwiększonemu zagęszczeniu posadzonych roślin na polu i tradycyjnym metodom hodowli. Dodatkowo pochodzą z odmian specjalnie dobranych nasion.Największą zaletą produktu (oprócz delikatnego smaku) jest jego wielkość, ponieważ umożliwia zjedzenie całej główki na raz. Dzięki temu nic w domu się nie marnuje, a my możemy zrobić pyszną sałatkę z trzech rodzajów kapusty, po której nie zostaną żadne niewykorzystane resztki. Przydatność mini kapustek potwierdzają badania. Aż 70% konsumentów zauważa, że dobrze zapakowane warzywa są mniej zniszczone i pozostaje po nich mniejsza ilość odpadków. Tyle samo osób uważa za ważne, aby kupowane przez nich warzywa pochodziły z Polski. 60% osób aktywnie szuka innowacyjnych warzyw a 68% uważa je za przydatne w kuchni.Chociaż do niedawna warzywa w polskiej kuchni były traktowane jedynie jako dodatek do podstawowych dań, obecnie coraz większy odsetek osób deklaruje dietę bezmięsną. Co ciekawe, coraz więcej z nas poszukuje obecnie zdrowej żywności, która doskonale wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Wzrosła więc świadomość Polaków na temat prawidłowego odżywiania i zapotrzebowania ludzkiego organizmu na substancje pochodzenia roślinnego. Z tego względu możemy sądzić, że mini kapustki, jako zdrowe i specjalnie wyselekcjonowane warzywa, będą przydatnym produktem w większości polskich domów.Źródło: Syngenta Seeds Sp z o.o.

Reklama