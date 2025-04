Z wywiadu z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem, przeprowadzonym przez „Gazetę Wyborczą” z 21-22.04.2012 możemy dowiedzieć się, co Minister Zdrowia ma do powiedzenia na temat ustawy refundacyjnej, problemów z dostępem do leków na raka, klauzuli sumienia dla aptekarzy czy in vitro.

Problem z dostępnością leków w chemioterapii dla części chorych Minister Arłukowicz tłumaczy kilkoma przyczynami. Według Ministra Zdrowia są to: problem techniczny jednego z większych producentów leków na raka, sposób długofalowego planowania terapii onkologicznej przez małe placówki, a także ograniczenia w zapewnieniu kompleksowości leczenia w jednej placówce, co tworzy potrzebę odsyłania pacjenta do innych – nawet, jeśli w tej pierwszej był dostęp do leków. Zdaniem Ministra dzieje się tak ze względu na sposób kontraktowania usług i wycen – nie tylko przez publiczne, lecz także prywatne placówki. – „System kontroli NFZ powinien wyglądać nieco inaczej.” – komentuje Minister Arłukowicz, ale zaprzecza, jakoby przerzucał winę na NFZ. Jakie są w tym świetle prognozy dla ustawy refundacyjnej? – „Będziemy działać stopniowo. Majowa aktualizacja listy leków refundowanych jako pierwsza nie wzbudza tak dużych emocji. Niedługo podsumujemy pierwszy kwartał funkcjonowania tej ustawy.”

Na pytanie dotyczące klauzuli sumienia dla aptekarzy (umożliwiającej odmowę sprzedaży niektórych leków, np. „pigułek po”), której wprowadzenie proponuje poseł PO Jacek Żalek, Minister Arłukowicz odpowiada: „Nie jestem zwolennikiem klauzuli sumienia. Aptekarz i lekarz to zawody zaufania publicznego. Prywatne poglądy nie mogą ograniczać wolności wyboru pacjenta. Chory powinien mieć dostęp do leków i ma prawo podjąć decyzję, czy zażyć lek.”

Na temat refundacji in vitro Minister wypowiada się pozytywnie. – „Już czas uchwalić tę ustawę” – mówi. Przyznaje, że zajmuje stanowisko lekarza, który technologię sztucznego zapłodnienia traktuje jako skuteczną metodę leczenia bezpłodności, mogącą uszczęśliwić rodziców. Podkreśla również potrzebę wprowadzenia odpowiednich, kompleksowo opracowanych standardów i regulacji prawnych dotyczących metody in vitro.

Źródło: „Gazeta Wyborcza” – „Dość gadania, czas na in vitro”, 21-22.04.2012 /ah

