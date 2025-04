Inaczej niż kiedyś, czyli nowe możliwości

Do schorzeń, które można operować techniką MIST, należą:

przewlekłe zapalenie zatok,

polipy,

blokady w obrębie zatok.

Przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa jest infekcją, której objawy nie ustępują przez więcej niż 3 miesiące. Przepisywanie antybiotyków, sterydów i roztworów do nosa to leczenie tradycyjne, które zwalcza część objawów choroby. Pacjenci, u których objawy nie ustępują, przechodzą często jedną lub więcej operacji.

Uprzednio deformujące techniki zostały w 1985 roku zastąpione chirurgią endoskopową, udoskonalaną następnie w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. Jedną z najnowszych technik jest minimalnie inwazyjne leczenie zatok.

Jest to technika, którą poleca się szczególnie w leczeniu dzieci, ale sprawdza się wyśmienicie również u dorosłych.

By ulżyć w patologii

W przypadku MIST stosuje się odpowiednie oprzyrządowanie, które pozwala na delikatne usuwanie patologii i odblokowywanie zatok. Urządzenia niejako „szlifujące” tkanki, jak i tzw. „balony”, bardzo się tutaj przydają. Chirurg dzięki nim redukuje zmiany oraz rozszerza ujścia zatok. Małe, miękkie, giętkie instrumenty nie pozostawiają zmian w zatokach, pozwalając im na szybszą rekonwalescencję.

Poprawa jakości życia

Chirurgia endoskopowa stosowana jest po to, by w jak najmniej inwazyjny sposób pozbyć się zmian powodujących niepożądane objawy. Przed jej pojawieniem się stosowano szpecące wygląd pacjenta techniki, a czas powrotu do normalnego funkcjonowania po operacji był bardzo długi.

Obecnie podczas zabiegu z dojścia przez nos za pomocą specjalnej kamerki lekarz uwidacznia wnętrze zatok i jamy nosowej, a następnie z użyciem odpowiednich narzędzi chirurgicznych usuwa przeszkody, jakie stoją na drodze powietrza. Usprawnia połączenia zatok z środowiskiem zewnętrznym i usuwa zmienione tkanki. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszają się dolegliwości związane z przewlekłym zapaleniem zatok oraz poprawia się jakość węchu i smaku.

