To powszechna przypadłość. Nie wszyscy jednak wiedzą, skąd się bierze i jak ją leczyć.

1. Zakażamy się nią podczas pocałunku.

Nie tylko. Wirusa można też złapać, używając tych samych kubków, sztućców czy ręczników co osoba z opryszczką.

2. Jest zaraźliwa jedynie na początku.

Tak naprawdę trzeba uważać, dopóki zmiana całkowicie się nie zagoi.

3. To defekt kosmetyczny.

W rzeczywistości wirus opryszczki może być groźny. Gdy dostanie się do oka, potrafi uszkodzić rogówkę. By tego uniknąć, po dotknięciu zmiany trzeba zawsze umyć ręce.

4. Nie trzeba jej leczyć.

Owszem, zagoi się sama, ale trwa to dłużej (do 10 dni).

5. Leki przeciwopryszczkowe tylko łagodzą objawy.

Nie. Jeśli zastosuje się je przy pierwszych objawach infekcji, czasem udaje się zahamować jej rozwój.