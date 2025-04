Kiedy dobrze wypoczniesz w nocy, budzisz się pełna energii i masz chęć do życia. Jeśli jednak się nie wyśpisz, masz kłopoty z koncentracją, jesteś zmęczona. Gdy taki stan trwa dłużej, spada odporność i zaczynasz chorować. Starasz się więc szybko zasypiać i dobrze wypocząć. Okazuje się jednak, że nie wszystkie znane sposoby są dobre. Sprawdź, czy nie popełniasz błędów, szykując się codziennie wieczorem na odpoczynek. Przekonaj się, jak jest naprawdę.

Oto pięć najczęstszych mitów dotyczących zasypiania i snu.

1. Szybciej zaśniesz, jeśli wypijesz szklankę ciepłego mleka.

Samo mleko nie ma właściwości usypiających. Udowodniono jednak, że szybciej zasypiamy, jeśli mamy swoje wieczorne rytuały. Np. zawsze o tej samej porze wychodzimy na spacer, bierzemy ciepłą kąpiel, wypijamy kubek mleka i 15 minut słuchamy kojącej muzyki. Te powtarzane co wieczór czynności dają sygnał mózgowi, że nadeszła pora odpoczynku.

2. Alkohol sprzyja szybkiemu zapadnięciu w sen.

Najczęściej tak bywa. Ale czasem wypicie nawet jednego kieliszka wina sprawia, że sen zostaje zaburzony, budzimy się w nocy i wstajemy niewyspani.



3. Jeśli przed udaniem się do łóżka będziesz intensywnie ćwiczyć, szybciej uśniesz.

Regularny trening sprzyja poprawie kondycji i ułatwia zasypianie, ale ćwiczyć trzeba co najmniej trzy godziny przed nocnym wypoczynkiem. Trening podnosi temperaturę ciała, co utrudnia zaśnięcie. Powrót do normalnej ciepłoty trwa ok. 6 godzin.

4. Jeśli obudzimy się w środku nocy, lepiej leżeć i czekać, aż sen znowu przyjdzie.

Nieprawda. W takim wypadku znacznie lepiej wstać, wyjść z łóżka, poczytać książkę lub wypić szklankę wody (jeśli sięgniesz po sok, umyj potem zęby!). Bezczynne leżenie i czekanie na sen sprawia, że stajemy się zniecierpliwieni i rozdrażnieni, trudniej więc nam zasnąć.



5. W weekend warto pospać dłużej. Dzięki temu w pozostałe dni jesteśmy wypoczęci i nie mamy kłopotów z zaśnięciem.

Niestety, nie można się wyspać na zapas. Mało tego. Takie złamanie rytmu, czyli pójście do łóżka bardzo późno i wylegiwanie się do południa następnego dnia, powoduje rozregulowanie układu sterującego porą czuwania i snu. Dlatego zwłaszcza jeśli dość często cierpisz na bezsenność, pilnuj, aby zawsze o tej samej porze kłaść się spać i wstawać, nawet gdy nie musisz.