Mam 30 lat. Ostatnio wypadły mi dwie dolne piątki. Dentysta zrobił prześwietlenie i powiedział, że to były mleczne zęby i stałe już nie urosną. Czy to możliwe? I co mam teraz zrobić?

Porada stomatologa:

Przypuszczam, że nie wykształciły się w Pana żuchwie zawiązki tych dwóch zębów stałych (tak się czasami zdarza). Dlatego piątki stałe nie urosły, a mleczne nie wypadły, tylko pełniły swoją funkcję aż do tej pory. Przede wszystkim polecam wizytę u ortodonty.

Jeśli zęby są stłoczone w odcinku przednim, za pomocą aparatu udaje się je rozsunąć i zlikwidować szpary. Jeżeli takie leczenie będzie niewskazane, można wstawić implanty albo wykonać mosty (sztuczny ząb mocuje się na dwóch koronach nakładanych na sąsiednie zęby).