Mleczna emulsja do higieny intymnej Cleanic Intimate z proteinami mleka to produkt rekomendowany do codziennej higieny, gdyż – w przeciwieństwie do mydła – nie wysusza miejsc intymnych. Emulsja zawiera proteiny mleczne, dzięki czemu gwarantują optymalne nawilżenie sfery intymnej. Obecny w emulsji Cleanic Intimate kwas mlekowy zapewnia odpowiednie pH skóry, chroniąc miejsca intymne przed bakteriami i infekcjami. Emulsja z proteinami mleka polecana jest szczególnie kobietom po porodzie i ze skłonnościami do podrażnień. Produkt jest hipoalergiczny, został także przetestowany dermatologicznie, klinicznie i ginekologicznie. Emulsja Cleanic Intimate posiada pozytywną opinię Kliniki Położnictwa ACK Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku. Dostępne opakowania: 250 ml. Sugerowana cena detaliczna: 9,89 PLN

