Z badań przeprowadzonych w październiku 2012 roku na zlecenie firmy Mead Johnson Nutrition, wynika, że jednym z czterech głównych czynników, mających wpływ na wybór mleka modyfikowanego przez młode mamy jest jego dostępność (13,3%). Do tej pory oferta marki Enfamil dostępna była wyłącznie w aptekach i drogeriach Rossmann na terenie całej Polski. Począwszy od 22 kwietnia br. producent mleka rozszerza dystrybucję o największe hipermarkety Tesco w Polsce.

W związku z tym wydarzeniem, producent mleka – Mead Jonhson Nutrition – zaplanował szereg inicjatyw skierowanych do młodych mam. Enfamil aktywnie włączy się w organizację wydarzenia o nazwie Tesco Baby Festival oraz zorganizuje w wybranych hipermarketach weekendy z położnymi, które będą udzielać bezpłatnych konsultacji z zakresu żywienia i pielęgnacji niemowląt.

Enfamil to mleko modyfikowane, które zawiera LIPIL, czyli mieszankę kwasów tłuszczowych DHA i ARA w proporcjach i ilościach wzorowanych na mleku matki. Badania naukowe udowodniły, że kwas DHA zawarty w LIPILU korzystnie wpływa na ostrość widzenia. Potwierdzają to dowody naukowe, uzyskane z badań klinicznych oraz pozytywna opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Polecamy: Jak poprawnie odczytać oznaczenia mleka modyfikowanego?

Źródło: informacja prasowa Mead Johnson Nutrition/mk

Reklama