Mleko orzechowe - cenny napój

Mleko z orzechów włoskich to bardzo odżywczy napój, podobnie jak same orzechy. Możemy je w prosty sposób samodzielnie przygotować i tym samym urozmaicić nasze codzienne menu.

Orzechy – co w sobie kryją?

Orzechy włoskie

Są najbardziej znane w naszym kraju i chętnie zjadane. Są wskazane zwłaszcza osobom pracującym umysłowo, uczniom i studentom. Nawet kształtem połówka orzecha przypomina ludzki mózg (pofałdowana powierzchnia z ciemniejszą skórką), przez co łatwo skojarzyć ich dobroczynne działanie.

Orzechy włoskie są bogatym źródłem:

substancji przeciwutleniających

białek

kwasów tłuszczowych omega-3

błonnika

witamin z grupy B i E

pierwiastków: magnezu, manganu, żelaza, cynku i miedzi

Warto wiedzieć, że regularne przyjmowanie kilku orzechów dziennie (6-7) może zapobiec chorobom cywilizacyjnym, jak choroby serca, nowotwory, zaburzenia gospodarki lipidowej, cukrzyca typu II i przedwczesne starzenie organizmu.

Mleko orzechowe

Polecane jest również osobom, które codziennie pracują umysłowo i fizycznie, a także tym, którzy funkcjonują w ciągłym stresie. Mleko orzechowe praktycznie nic nas nie będzie kosztowało, wówczas gdy mamy w ogrodzie drzewo orzechowe.

Mleko z orzechów włoskich oprócz walorów odżywczych (zbliżonych do właściwości odżywczych orzechów) ma przyjemny smak. Można je wykorzystać do dań na zimno i na ciepło. Jest doskonałe do koktajli, kakao, kawy, a także płatków śniadaniowych, past, kremów, zup, sosów i wypieków. Miazga po zmielonych orzechach również znajdzie zastosowanie w kulinariach. Można z niej przyrządzić nadzienie do naleśników, dodać do twarogu lub zamiast bułki do kotletów mięsnych (lub warzywnych) bądź wykorzystać do wypieków.



Przygotowanie mleka orzechowego

Potrzebne składniki:

szklanka orzechów

6-7 szklanek wody źródlanej

Czynności:

1. Namaczanie orzechów: szklankę orzechów przesypujemy do słoja i zalewamy 3 szklankami zimnej wody. Moczymy je przez minimum dwa dni. Słój przykrywamy ściereczką.

2. Miksowanie: po 2-3 dniach moczenia orzechy odcedzamy i dokładnie miksujemy z dwiema szklankami wody.

3. Cedzenie: sito wykładamy gazą lub tetrą, umieszczamy je nad wysoką miską, a następnie przelewamy przez nie otrzymany miks. Dokładnie odciskamy rozdrobnione orzechy.

4. Rozcieńczenie: mleko orzechowe z powyższych proporcji jest tłuste, zatem możemy je rozcieńczyć. W tym celu dodajemy 1-2 szklanki wody.

5. Mleko przechowujemy w lodówce do 3 dni.