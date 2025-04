Mleko ośle - hit żywieniowy?

W związku z coraz większą zapadalnością na choroby cywilizacyjne – zwłaszcza alergie – poszukuje się, a raczej wraca, do starych rozwiązań problemów zdrowotnych. Kraje zachodu zainteresowały się pod względem naukowym i żywieniowym mlekiem od oślic. Dlaczego? Jego właściwości odżywcze są zbliżone do składu mleka ludzkiego. W końcu mleko ośle zaczęto podawać dzieciom z alergią na białka mleka krowiego...

Depositphotos

Co w sobie kryje?

Z uwagi na wysoką zawartość laktozy mleko oślic jest bardzo słodkie w smaku, a przez to atrakcyjne pod tym względem. Warto jednak wiedzieć, że to właśnie dzięki laktozie lepiej są wchłaniane pierwiastki takie jak wapń, fosfor, magnez i bar.

Mleko ośle nie zawiera dużo tłuszczów, ale trzeba wiedzieć, że są to niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, a stosunek kwasów tłuszczowych omega-3 do omega-6 jest najwłaściwszy w mleku oślim biorąc pod uwagę właściwości pozostałych mlek. Ponadto stosunek wapnia do fosforu w mleku oślic jest zbliżony do stosunku tych pierwiastków w mleku ludzkim. Mleko ośle zawiera też lizozym wspomagający odporność. Dzięki temu w mleku oślim obserwuje się też małą ilość drobnoustrojów (lizozym spowalnia rozwijanie się bakterii). Zawartość wody w mleku oślim, też jest porównywalna z ilością wody w mleku kobiecym.

Cecha mleka oślego, która jest bardzo istotna – to niższa zawartość kazeiny – czyli białka będącego alergenem. Oprócz tego mleko oślic ma więcej witaminy A, C, E i D niż mleko krowie.



Dla kogo jest przeznaczone?

Mleko oślic jest przeznaczone dla dzieci z alergią na białka mleka krowiego. Ponadto jest zalecane osobom zagrożonym osteoporozą i chorym na osteoporozę. Zalecane jest także pacjentom po urazach kości, podczas chemioterapii i rekonwalescentom po agresywnych metodach leczenia np. rozległe operacje, długotrwałe przyjmowanie antybiotyków oraz ludziom dbającym o zdrowie. Raczej nie powinno znajdować się w menu osób z nietolerancją laktozy.



Do czego przydatne jest mleko oślic?

Oprócz zastosowania żywieniowego, mleko z oślic jest także wykorzystywane do produkcji kosmetyków. Jest bowiem cennym składnikiem nawilżających i odżywczych kremów, mleczek oraz balsamów. Wytwarzane są również na jego bazie kosmetyki przeciwzmarszczkowe.



Ciekawostka!

Podobnie jak w przypadku mleka końskiego, tak i z oślego można pozyskać kumys – czyli fermentowany, bardzo odżywczy napój alkoholowy.