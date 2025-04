Mleko owsiane - zdrowy zamiennik mleka zwierzęcego

Owies to rodzaj zboża znany ludzkości od najdawniejszych czasów. Ziarno owsa zawiera aminokwasy egzogenne, w tym tryptofan. Ponadto jest bogate w błonnik, kwasy tłuszczowe (linolowy), witaminę E, a także lecytynę i substancje antyżywieniowe, pełniące bardzo istotne role w naszym organizmie.

Kilka słów o owsie

Owies może znacząco poprawić funkcjonowanie organizmu. Bowiem uważa się, że substancje w nim zawarte wspomagają profilaktykę chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, miażdżyca, choroby zapalne jelit, nowotwory jelita grubego, niska odporność. Są to wspomniane wyżej składniki antyżywieniowe. Ponadto może usprawnić funkcjonowanie jelit, zapobiegać przedwczesnemu starzeniu, poprawić pamięć i funkcje układu nerwowego. Z uwagi na zawartość witaminy E, cynku i krzemionki, uznaje się, że owies może stymulować potencję i płodność.

Jak zrobić mleko owsiane?

To bardzo ekonomiczne mleko, a właściwie napój. Bowiem mleko jest „wydzieliną” z gruczołów mlecznych ssaków. „Mleko” owsiane można przygotować na surowo lub je ugotować. Mleko gotowane ma niezbyt atrakcyjną konsystencję (przypomina rozrzedzony śluz), zatem może nie znaleźć zbyt wielu zwolenników. Mleko przygotowane „na zimno” nie ma tej konsystencji.

Potrzebne składniki:

1 część płatków owsianych

4 części przegotowanej, przestudzonej wody

opcjonalnie: wanilia, cukier, stewia lub sól

Wersja „bez gotowania”:

płatki owsiane przesypujemy do słoja, zalewamy jedną częścią wody i przyprawiamy wg uznania

odstawiamy przykryte gazą lub ściereczką w temperaturze pokojowej na całą noc

rano miksujemy płatki z wodą, a następnie dolewamy resztę wody

odcedzamy przez złożony płat gazy i mamy gotowy napój



Wersja „gotowana”:

płatki owsiane gotujemy na papkę w jednej części wody

miksujemy papkę

dolewamy pozostałą wodę

Pamiętajmy, że taki napój owsiany trzeba spożyć do 48 godzin. Zatem nie przygotowujmy go za dużo, gdyż będziemy zmuszeni resztę wyrzucić. Mleko owsiane można używać do gotowania, duszenia, ale nie do pieczenia. Nie nadaje się do wypieków. Pozostałą papkę po jego przygotowaniu można wykorzystać np. do przygotowywania kotletów mielonych. Niestety ze względu na zawartość glutenu, mleko owsiane nie jest przeznaczone dla osób z celiakią i alergią na gluten.