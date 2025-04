Coraz więcej kobiet zaczyna przekwitać przed pięćdziesiątką. Jest jednak sposób, by menopauzę opóźnić.

Norwescy naukowcy przebadali ponad 2000 kobiet w wieku około 60 lat. Szczegółowo wypytywali pacjentki o tryb życia i datę ostatniej miesiączki. Okazało się, że ponad połowa pań, które paliły papierosy, pierwsze objawy przekwitania miała jeszcze przed ukończeniem 45 roku życia. Zerwanie z nałogiem (najpóźniej ok. czterdziestki) zmniejszało ryzyko wcześniejszej menopauzy. To kolejny dowód na to, że naprawdę warto rozstać się z dymkiem. Do dzieła!

Reklama