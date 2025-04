Fot. Fotolia

Żelazo - ważne dla sportowca

Żelazo bierze udział w transporcie tlenu we krwi i mięśniach. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu w warunkach wysiłkowych. Zbyt niski poziom tego pierwiastka w organizmie osób uprawiających sport ma wpływ na męczliwość, osłabienie i zmniejszenie wydolności.

Ilustracją rozważań o roli żelaza w organizmie sportowców, niech będzie anegdota, którą znaleźć można na stronie Akademii Polskiej Siatkówki. Czytamy tam, że podczas Tour of Italy amerykański kolarz Greg LeMond uległ nagłemu zasłabnięciu. Lekarze stwierdzili, że przyczyną problemu może być niedobór żelaza. W kilka dni po iniekcyjnym podaniu tego pierwiastka, stan zawodnika znacznie się poprawił, w efekcie czego kolarz wygrał wyścig na czas, a miesiąc później – cały Tour de France.

Sportowcy wyczynowi i osoby aktywne fizycznie są bardziej narażone na niedobory żelaza oraz związaną z nim anemię. Oszacowano, że największe ryzyko deficytu tego pierwiastka występuje (u obu płci) u biegaczy, pływaków, gimnastyków, tenisistów, siatkarzy i koszykarzy.

Dlaczego sportowcom grożą niedobory żelaza?

Zwiększone ryzyko niedoborów żelaza u sportowców związane jest między innymi z dużymi stratami tego pierwiastka. Do znacznej utraty żelaza dochodzi na przykład podczas nadmiernego pocenia się

w trakcie treningów.

U osób aktywnych częściej występują także krwawienia z przewodu pokarmowego i związane z kontuzjami. Przyczyną nadmiernej utraty żelaza mogą być także urazy mechaniczne wynikające z tzw. footstrike, czyli powtarzającego się uderzania stóp o twardą powierzchnię podczas biegu.

Kolejną przyczyną deficytów żelaza u osób aktywnych i sportowców może być dieta. Pierwiastek ten jest jednym z najsłabiej przyswajanych przez nasz organizm. W żywności obecne jest żelazo niehemowe (wchłania się tylko 1%-5%) i hemowe (wchłania się w ok. 20 %).

Żelazo niehemowe występuje w największych ilościach w soi, fasoli, orzechach pistacjowych, naci pietruszki, grochu, płatkach owsianych, morelach suszonych, kaszy gryczanej, szpinaku, jajkach, burakach. Żelazo hemowe obecne jest w największych ilościach m. in. w wątrobie wieprzowej, drobiowej i wołowej, wołowinie, cielęcinie, wieprzowinie i w drobiu.

Jakie jest zapotrzebowanie młodego sportowca na żelazo?

Dziennie zapotrzebowanie na żelazo wynosi:

w wieku 9-13 lat: 8 mg/24 h,

w wieku 14-18 lat: 11 mg/24 h u chłopców i 15 mg/24 h u dziewcząt.

Pokarm powinien dostarczać 6 mg żelaza na każde 1000 kalorii. Aby pokryć to zapotrzebowanie, młodzi sportowcy powinni spożywać co najmniej 2000 kalorii/24 h. Nie wszyscy jednak spożywają taką ilość energii. Dotyczy to zwłaszcza dziewcząt uprawiających dyscypliny kładące nacisk na szczupłą sylwetkę i estetykę, jak gimnastyka.

Osoby aktywne fizycznie i wyczynowcy (w tym zwłaszcza młodzi, w okresie wzrostu) powinni komponować dietę ze szczególną dbałością o zawartość żelaza, kontrolować jego poziom w organizmie i rozważyć przyjmowanie tego pierwiastka.

Australijski Instytut Sportu zalicza żelazo do Grupy A, czyli suplementów szczególnie zalecanych sportowcom.

