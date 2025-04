160 000 osób ginie co roku w wyniku zmian klimatu na świecie. W ciągu zaledwie 50 lat jedna trzecia wszystkich gatunków roślin i zwierząt może wyginąć. A wszystko to przez efekt cieplarniany i zmiany klimatu.

- Żeby zahamować najbardziej katastrofalne skutki zmian klimatu, musimy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Naukowcy mówią, że aż o 40 % w stosunku do roku 1990, a będzie to możliwe, jeżeli zainwestujemy w rozwój energetyki odnawialnej i zwiększenie efektywności energetycznej. – stwierdza Katarzyna Guzek z Greenpeace Polska.

Zużycie energii zwiększa się nie tylko z winy zwykłych obywateli, którzy ciągle zapominają o wyłączaniu ładowarek z kontaktów czy też telewizorów. Wina leży także po stronie przemysłu.

- Wiadomo o tym, że gdy nastała era wielkiego przemysłu, klimat nam się zmienił – mówi Mira Stanisławska-Meysztowicz, prezes Fundacji Nasza Ziemia. – Przemysł zużywa surowce naturalne, trzeba je wykopywać, trzeba je przetwarzać, to wszystko powoduje, że klimat się zmienia. Bardzo bym chciała, żeby przemysł pomyślał o swoim wpływie na klimat.

- Najważniejsza jest rola państwa i systemowe rozwiązania tego problemu, ale każdy z nas w domu może wymienić żarówki na energooszczędne, wymienić sprzęt na energooszczędny i pamiętać, żeby wyłączać urządzenia elektryczne, kiedy nie są używane – przypomina Katarzyna Guzek.

Nasza planeta powinna być dla nas najważniejsza, bez niej nie ma nas. Podobnie uważa Natalia Ćwik z Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

- Rola przemysłu w zapobieganiu zmianom klimatycznym, które są drastyczne w skutkach dla mieszkańców całej planety, jest kluczowa. To przemysł przede wszystkim jest odpowiedzialny za produkcję wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych. I kluczowe jest, by ci, którzy mają największy wpływ na to, w jaki sposób traktujemy środowisko, mogli nauczyć się zapobiegać tym zmianom.

Pomysłów na ochronę naszej planety jest wiele. Potwierdza to Dariusz Garnowski, dyrektor Browaru Tychy, w którym zastosowano nowoczesne rozwiązania:

- Około 10 lat temu uruchomiliśmy nowoczesną kotłownię gazową, która oprócz lepszego wykorzystania źródeł energii ograniczyła emisję do atmosfery dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji. Od ponad 6 lat w okolicach kotłowni gazowej eksploatujemy bardzo nowoczesną oczyszczalnię ścieków, z której biogaz jest wykorzystywany do spalania w naszej kotłowni gazowej. Udział biogazu w całkowitym zużyciu ciepła wynosi od 10 do 15 %.

Klimat

Michael Jackson w swojej pożegnalnej trasie koncertowej „This Is It” chciał pokazać swoim fanom, jak ważna jest nasza planeta i dlaczego należy o nią dbać. Niestety, koncert nie doszedł do skutku, ale film będący relacją z przygotowań obejrzało kilkadziesiąt milionów ludzi.