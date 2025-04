Podczas ośmiogodzinnej akcji medycznej każdy chętny będzie mógł skorzystać z fachowej pomocy lekarza specjalisty oraz dietetyka i wykonać:

badanie EKG (z opisem i interpretacją lekarza),

badanie poziomu cholesterolu,

pomiar ciśnienia.

Chętnym zostanie wyliczony wskaźnik BMI oraz zostaną określone czynniki ryzyka mięśnia sercowego.

Do badania wykorzystany będzie cyfrowy aparat EKG umożliwiający przesyłanie badań EKG na odległość. Zostanie ono przesłane on-line przez mobilny internet do Centrum Monitoringu Kardiologicznego. Lekarz specjalista dyżurujący w centrum niezwłocznie opisze i zinterpretuje badanie, które następnie będzie można wydrukować i wręczyć pacjentowi.

Głównym celem akcji "Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon w Twoim Centrum Handlowym" jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do lekarzy specjalistów oraz profilaktyka kardiologiczna. Akcje będą przeprowadzane w najczęściej odwiedzanych punktach miasta, czyli hipermarketach i centrach handlowych. Wybór miejsc, w których odbywają się bezpłatne badania, podyktowany jest przede wszystkim powszechną dostępnością dla odwiedzających oraz możliwością szerszego dotarcia do zainteresowanych.

Na bezpłatne badania serca zapraszamy w godzinach od 10.00 do 18.00 w niedzielę 17 listopada do Factory Annopol w Warszawie.

Szczegółowy harmonogram akcji dostępny jest na stronie www.kardiofon.pl. Zdrowie.wieszjak.polki.pl jest patronem akcji.

Źródło: CNK Kardiofon Sp z o.o/ mk