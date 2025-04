Fot. MEDICUS Aparatura i Instrumenty Medyczne

Implant słuchowy to stały element życia osoby niedosłyszącej, podobnie jak okulary dla osoby z problemami ze wzrokiem. Po co więc starać się go ukryć? Kolorowe, wymienne nakładki i osłonki sprawią, że urządzenie pokaże światu twój indywidualny styl, dodatkowo dowodząc ogromnej siły twojego charakteru.

Modne implanty słuchowe

Pastelowy róż, emo czaszki, tygrysie cętki, a może wojskowe moro? Producenci oferują szeroki wachlarz wzorów, nieustannie uaktualniając ofertę, by jak najlepiej odpowiadała trendom obowiązującym w danym sezonie. Użytkownicy implantów ślimakowych mogą wyróżnić kolorową nakładką procesor mowy i cewkę. Do niektórych typów można kupić kolorowe osłonki na mikrofon. Korzystający z implantów na przewodnictwo kostne odmienią swoje urządzenie barwną osłoną komory baterii.

W ten sposób kolorowy element implantu, dopasowany do stylu, hobby lub charakteru użytkownika stanie się jego indywidualną ozdobą tak jak kolczyk albo tatuaż.

Implanty słuchowe dla dzieci

Wyróżnienie elementów implantu może być ważnym krokiem w leczeniu dziecka. Samodzielny wybór koloru i wzoru nakładki sprawi, że maluch będzie bardziej zaangażowany w proces, a tym samym łatwiej zaakceptuje, a może nawet polubi swój implant.

Implanty słuchowe dla aktywnych

Dzieci oraz osoby aktywne, uprawiające sport mogą dołączyć do swojego procesora dźwięku implantu ślimakowego mocowanie SnugFit. Dzięki temu małemu, dostępnemu w kilku rozmiarach „haczykowi”, procesor będzie wyjątkowo mocno trzymał się na swoim miejscu, nie stanowiąc przeszkody w aktywnym korzystaniu z życia.

