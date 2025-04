W ośmiu rozdziałach książki "Mój nauczyciel. Od nienawiści do miłości" znajdziemy historię nauczyciela akademickiego. Ryan Kilgore chował głęboką urazę do ojca, który go porzucił we wczesnym dzieciństwie, zaraz po urodzeniu. Ta "zadra" w sercu rzutowała na życie rodzinne i relacje z bliskimi - własnym synem. Uświadomił więc sobie, że musi jakoś uporać się z tym problemem i spróbować sobie poradzić z nagromadzonymi negatywnymi emocjami. Wyruszył więc na poszukiwanie ojca, z którym nigdy nic go nie łączyło. Podczas poszukiwań jego emocje i uczucia względem obcego mężczyzny - biologicznego ojca jednak bardzo się zmieniają...

Reklama

Zobacz też: „Świadomy sen” – recenzja

Ta bardzo filmowa historia to tylko pretekst do wyłożenia nauk dr Wayne'a W. Dyera, który ukazuje jak poradzenie sobie z tak zastałą emocjonalną przeszkodą oczyszcza i zmienia się w przebaczenie i miłość. Historia pokazuje też, że z każdego trudnego doświadczenia w życiu można się czegoś nauczyć.

"Wybaczenie to zapach, który fiołek zostawia na stopie, która go zdeptała" - jeśli cytat Marka Twaina bardzo cię porusza i chcesz coś zmienić w swoim życiu - przeczytaj tę książkę.

Zobacz też: "Zaraźliwa moc myślenia. Jak wpływasz na innych i jak oni działają na Ciebie" - recenzja

Dr Wayne W. Dyer to znany na całym świecie autor książek i wykładowca zajmujący się tematyką samorozwoju. Napisał ponad 30 książek, nagrał wiele płyt i filmów oraz wystąpił w licznych audycjach radiowych i programach telewizyjnych. Współautorka Lynn Lauber opublikowała 3 własne książki, a także współpracowała z wieloma innymi autorami. Specjalizuje się w fikcji literackiej, narracjach pamiętnikarskich i twórczości z zakresu rozwoju osobistego. Jej eseje ukazały sie w "The New York Times".

Książka powstała w oparciu o scenariusz filmowy autorstwa Kristen Lazarian i Michaela Goorjiana.

Zobacz też: Medycyna Duchowa. Uzdrawianie XXI wieku – recenzja

Reklama

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat książki, zajrzyj do jej zakładki.