Mój przyjaciel nowotwór

Nie tylko palenie tytoniu, ale także niewłaściwa dieta, siedzący tryb życia i brak ruchu – to przyczyny 40% wszystkich nowotworów wykrywanych w Wielkiej Brytanii. W przeciwieństwie do na przykład chorób genetycznych, tym przypadkom można skutecznie przeciwdziałać, tymczasem robimy wszystko, by wręcz zaprosić nowotwór do naszego organizmu – alarmuje BBC.