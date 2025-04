Nadmierne wypadanie włosów może dotyczyć każdego, niezależnie od wieku czy płci. Powszechność tego problemu sprawia, że od lat prowadzone są badania nad przyczynami

i metodami przeciwdziałania wypadaniu włosów. Efektem prac polskich naukowców

z Łodzi jest innowacyjne zastosowanie molekuły Regen7, która dzięki swojemu działaniu poprawia mikrokrążenie skóry głowy, a przez to skutecznie wzmacnia i odżywia mieszki włosowe.

Początków polskiego odkrycia można doszukiwać się jeszcze w latach 90., kiedy to chemicy

z Politechniki Łódzkiej, we współpracy z klinicystami i mikrobiologami z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, rozpoczęli prace nad zastosowaniem wybranych soli pirydyniowych jako potencjalnych terapeutyków. Badania niespodziewanie doprowadziły do innowacyjnego odkrycia. Naukowcy zauważyli, że wybrane 3-podstawione sole 1-metylopirydyniowe wykazują ciekawe właściwości. Szczególną uwagę badaczy zwróciło działanie metabolitu witaminy PP (znanego pod nazwą molekuła Regen7). Substancja ta była już wcześniej znana, jednak nie badano jej do tej pory pod kątem takiego zastosowania. Współpraca naukowców zaowocowała dokładnym zbadaniem mechanizmu działania tego związku, a także oceną jego funkcji terapeutycznej w aplikacyjnych badaniach dermatologicznych. Polskie odkrycie znalazło swoje zastosowanie w prewencji i hamowaniu wypadania włosów. Ze względu

na unikalne właściwości, ma ono zastosowanie także w specjalistycznych produktach dermokosmetycznych przeznaczonych do pielęgnacji skóry, rzęs czy brwi.

Odkrycie, znane obecnie pod nazwą molekuła Regen7, to substancja czynna, chroniona prawem patentowym. Jej działanie poprawia mikrokrążenie skóry głowy, a także wzmacnia i odżywia mieszek włosowy. To z kolei wpływa na wydłużenie cyklu wzrostu włosa w pierwszej fazie, powodując odwrócenie procesu miniaturyzacji mieszka włosowego, zahamowanie utraty włosów i stymulację odrastania kolejnych. Substancję tę można odnaleźć jako składnik szamponów i odżywek do włosów.



