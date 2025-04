Nowe możliwe zastosowanie momenzyny wykryto dzięki projektowi badającemu wpływ znanych leków stosowanych u ludzi czy u zwierząt na wzrost komórek raka prostaty. Przebadanie prawie 5000 substancji ujawniło, że małe dawki momenzyny, a oprócz niej disulfiramu, thiramu i trichostatyny A, hamują rozwój komórek raka gruczołu krokowego bez znaczącego wpływu na stan zdrowych komórek stercza.Na dalszym etapie badań wyjaśniono mechanizm działania antynowotworowego momenzyny. Powoduje ona mianowicie spadek ilości receptorów testosteronu na powierzchni nowotworowych komórek oraz zwiększa produkcję aktywnych form tlenu, indukując tym samym niszczenie nici DNA i śmierć rakowo zmienionej komórki. Co więcej udowodniono, że momenzyna działa synergistycznie z lekami antyandrogenowymi, co poprawia skuteczność tego leczenia.Do tej pory momenzyna była stosowana jako antybiotyk w przemysłowej hodowli bydła i drobiu. Teraz, jeśli przejdzie ona pozytywnie dalsze testy i badania kliniczne, może znaleźć zastosowanie w terapii raka gruczołu krokowego. Jest to szczególnie dobra wiadomość, ponieważ rak gruczołu stanowi ciągle kluczowy problem współczesnej onkologii. W samej tylko Polsce rocznie rejestruje się ponad 7 tys. nowych przypadków i ponad 3,5 tys. zgonów. W skali światowej statystyki te są dużo większe.Źródło: Science Daily/kp/pk

