EBV - sprawca mononukleozy

Mononukleoza zakaźna jest chorobą wirusową wywoływaną przez wirus Ebsteina- Barr (EBV). Jest to wirus, który nie tylko długo się namnaża, ale także pozostaje w płynach ustrojowych osoby zarażonej nawet do pół roku. W limfocytach (białych krwinkach krwi) natomiast przebywać może przez wiele lat.

Reklama

W jaki sposób dochodzi do przekazania choroby?

U dorosłych nazywana jest chorobą pocałunku. Mononukleoza rozprzestrzenia się wśród dzieci poprzez kropelki zakażonej śliny na przykład w trakcie zabawy, a u dorosłych może przenosić się podczas całowania.

Od momentu zakażenia do rozwinięcia pierwszych objawów mija od 2 tygodni do 2 miesięcy. Po tym czasie występuje okres zwiastunowy, kiedy to pojawiają się pierwsze, niecharakterystyczne objawy.

Objawy w pełni

Faza wstępna charakteryzuje się utrzymywaniem się złego samopoczucia i występowaniem objawów przeziębienia. Po tym czasie pojawia się gorączka, która może dochodzić do 39 stopni. Bardzo charakterystyczne jest powiększenie węzłów chłonnych w górnej części szyi. Wygląda to jak guzki zlokalizowane na szyi - czuć je pod skórą i mogą dochodzić nawet do bardzo dużych rozmiarów.

Na migdałkach pojawia się biały nalot widoczny po otwarciu szeroko ust przez dziecko, a gardło może być bolesne przy połykaniu. Możliwa jest również wysypka.

Warto dodać, że objawy mononukleozy u dorosłych mogą się nieco różnić od tych występujących u dzieci, tzn. na ogół jest ich mniej. Choroba u dorosłych zwykle powoduje powiększenie węzłów chłonnych na szyi.

Wysypka po antybiotyku

Ze względu na objawy, które mogą przypominać infekcję bakteryjną, lekarze często przepisują jeden z antybiotyków - amoksycylinę lub ampicylinę myśląc, iż jest to choroba o etiologii bakteryjnej. W tym przypadku organizm sam podpowie rozwiązanie - na skórze dziecka w przypadku gdy czynnikiem sprawczym jest EBV, pojawi się charakterystyczna wysypka. Dla lekarzy jest to sygnał, by zaprzestać podawania antybiotyku i przejść do diagnostyki i objawowego leczenia mononukleozy.

Więcej o wysypce w mononukleozie

Powikłania mononukleozy

Ponieważ mononukleoza może powodować wiele powikłań, zarówno ze strony serca, płuc, układu nerwowego i krwi, jej przebieg wymaga bacznej obserwacji.

Czas, cierpliwość, paracetamol

U dzieci mononukleozę ostatecznie diagnozuje się wykrywając przeciwciała we krwi. Leczenie jest objawowe, tzn. polega na podawaniu leków przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych.

Reklama

Zobacz też:

Wszystko o leczeniu mononukleozy

Mononukleoza zakaźna u dziecka