Inga Karton i Tails Bachmann z Uniwersytetu w Tartu przeprowadzili doświadczenie z polem magnetycznym, którego działaniu zostały poddane mózgi uczestników badania. Jak się okazało, stymulacja magnetyczna określonych partii mózgu wpłynęła na tendencję do kłamstwa u uczestników badania. Wyniki zostały opublikowane w piśmie „Behaviour Brain Research”.

Eksperyment obejmował 16 osób, które dostały od badaczy kolorowe płytki. Następnie ochotnicy poddali się stymulacji zmiennym polem magnetycznym (w postaci magnesów). Połowa uczestników badania była poddana stymulacji w obszarze neuronów lewej strony kory przedczołowej, połowa – prawej.

Potem ochotnicy mieli odpowiedzieć na pytania, związane z kolorem trzymanych w rękach płytek. Okazało się, że osoby, u których stymulowana była lewa strona kory przedczołowej, znacznie częściej były skłonne do kłamstwa niż osoby z drugiej grupy, które powiedziały prawdę. Osoby, którym stymulowano polem magnetycznym płat czołowy, nie zmieniły znacząco swoich odpowiedzi.

Eksperyment z polem magnetycznym przeprowadzili również Amerykanie. Grupa badaczy pod kierunkiem dr Liane Young z Massachusetts Institute of Technology poddała stymulacji magnetycznej całe mózgi badanych osób. Tym razem uczestnicy badania mieli za zadanie ocenić przykładowe osoby, których fikcyjne historie zostały im przedstawione, i uznać, czy ich zachowanie było moralne, czy też nie.

Osoby, których mózgi w czasie tego doświadczenia były stymulowane polem magnetycznym, okazały się bardzo swobodne w ocenach moralnego zachowania w przedstawionych historiach. Co więcej, podczas oceny etycznej, dokonywanej przez uczestników badania, uaktywniał się prawy płat skroniowy.

Dr Liane Young komentuje: „Jesteśmy tym zdumieni. Ludzkie poczucie dobra i zła nie wynikają wyłącznie z edukacji, religii czy filozofii, ale w pewnym stopniu także z biologii mózgu”.

Źródło: „Rzeczpospolita”, 14.09.2011/ah

Zobacz też: Zespolenie naczyniowe bez szwów

Reklama