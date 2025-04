Morza szum, ptaków śpiew…



Klimat nadmorski potrafi leczyć. Wszystko to za sprawą jodu obecnego w tamtejszym powietrzu, który z wody morskiej uwalnia się do atmosfery. Jego dobroczynne działanie wpływa na nasze zdrowie, poprawiając odporność. Co więcej, jod odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy, a tym samym wszystkich czynności w naszym organizmie, za które jest ona odpowiedzialna. Morze jest także oazą dla alergików z racji znacznie mniejszego pylenia roślin.

Z całą pewnością nadmorskie miejscowości zyskują w promieniach słonecznych. Orzeźwiająca kąpiel w morzu, błogie leżakowanie – to wymarzony odpoczynek wielu osób. Nie straszna jest nawet niesprzyjająca czasami pogoda. Długie spacery po plaży, wzburzone morze, nadmorski wiatr także mają swój urok. No i zawsze można ogrzać się w tawernach, racząc się rumem albo delektując różnorodnymi potrawami z ryb, przy dźwiękach szantów.

Reklama

Ach te góry!



Za urlopem w górach przemawia jedno – ich krajobraz. To również idealne rozwiązanie dla zwolenników aktywnego wypoczynku. Górzysty teren oferuje wiele atrakcji, od spacerów począwszy, na wspinaczce skończywszy. To również raj dla smakoszy oscypków, sękaczy, kwaśnicy jako że to one królują w tamtejszej kuchni. A wszystko to znajduje się w karczmach wypełnionych góralskimi śpiewami.

Klimat w górach ma również pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Zmieniająca się pogoda hartuje naszą odporność, wycieczki w wyższe partie gór gwarantują mniej zanieczyszczone powietrza, natomiast lasy zapewniają jego większą wilgotność.

Co ze sobą zabrać?



Niezależnie od wybranego miejsca, pakując się na urlop pamiętajmy o tym, co nam się przyda:

Płaszcz przeciwdeszczowy – pozwoli na spacery nawet gdy pogoda nie będzie zachęcająca,

kremy do opalania – ustrzegą nas od ewentualnych oparzeń , gdyż słońce potrafi być bezlitosne zarówno nad morzem, jak i w górach,

, gdyż słońce potrafi być bezlitosne zarówno nad morzem, jak i w górach, środek na komary – bo te, jak wiadomo, nie mają preferencji lokalizacyjnych,

środki przeciwbólowe – najskuteczniejsze są te na bazie ibuprofenu (działa przeciwzapalnie) lub paracetamolu, jako że działają przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Reklama

Źródło: materiały prasowe/JM

Zobacz też: O czym pamiętać przed wyjazdem do Meksyku?