Gdy chcemy aktywnie spędzić swój wolny czas, poszukujemy na to najodpowiedniejszego sposobu. Niektórzy wolą mniej urazowe dyscypliny sportowe, inni z kolei dostarczające trochę adrenaliny i pozytywnych wrażeń. Może się wydawać, że właśnie jazda na łyżworolkach stanowi wypośrodkowanie takich potrzeb.



Reklama

Coraz więcej osób decyduje się na taki sposób aktywizowania swojego ciała. Miłośnikami rolek na ogół są osoby młodsze, co jednak nie oznacza, że nie zakładają ich na swoje nogi, osoby troszkę starsze. Jazda na rolkach jest tak przyjemna, że konkuruje z jazdą na rowerze.

Jakie są plusy jazdy na rolkach?



Oddając się takiej formie wysiłku fizycznego, z pewnością zyskamy:

usprawnienie spalania tkanki tłuszczowej

dotlenienie całego organizmu

wzmocnienie mięśni szkieletowych

trening równowagi

poprawienie kondycji fizycznej

lepsze samopoczucie, z powodu stymulacji wydzielania hormonów szczęścia

kształtną sylwetkę

uelastycznienie skóry

wytrenowanie mięśni kończyn dolnych, pośladków, brzucha i kończyn górnych

Ile palimy kalorii jeżdżąc na rolkach?



Jazda na rolkach jest bardzo dobrym spalaczem kalorii. Godzina takiego sportu to pozbycie się około 400 kalorii, a więc porównywalnie z godzinnym joggingiem, jazdą na rowerze, grą w badmintona, czy umiarkowanym treningiem na siłowni.

Na co zwrócić uwagę kupując rolki?



Aby rolki starczyły nam na długo i były wygodne, warto umiejętnie je dobrać indywidualnie do swoich potrzeb i rozmiaru. Cena łyżworolek często odzwierciedla ich jakość. Waha się ona od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Dobrej jakości rolki do jazdy rekreacyjnej to wydatek około 300zł.

Dzieciom i osobom, które dopiero zaczęły przygodę z rolkami poleca się twarde łyżworolki z plastikowym, sztywnym butem.

Droższymi rolkami są rolki miękkie, które mają usztywnienie w okolicach kostki. Trzeba je też dobrze zasznurować, a poleca się je zwłaszcza doświadczonym użytkownikom.

Do jazdy rekreacyjnej raczej wybieramy rolki z czterema kółkami, o tej samej wielkości. Natomiast do jazdy wyczynowej, rolki pięciokołowe. Swój wybór warto skonsultować z doświadczoną osobą lub sprzedawcą w sklepie sportowym.

Mierząc łyżworolki zwracamy uwagę na:

producenta (niezbędne rozeznanie się w firmach wiodących w produkcji łyżworolek, np. K2, RollerBlade)

wygodny, przewiewny, profilowany but, z usztywnieniem i dobrym „trzymaniem” kostki

rodzaj sznurowania i zapięć

rodzaj płozy (aluminiowa, z tworzywa)

twardość i wielkość kółek (co uzależnia się od potrzeb)

obecność dodatkowych udogodnień, jak np. uchwyty do przenoszenia rolek, mechanizmy szybkiego zapinania buta, czy też „pochłaniacz wstrząsów”

Reklama

Rolki to świetna forma aktywnego spędzania czasu. Wspomagają nasze dążenia do uzyskania szczupłej sylwetki i zwiększenia ogólnej wydolności organizmu. Pamiętajmy, że wybór odpowiednich rolek gwarantuje komfort i bezpieczeństwo jazdy. W tym też celu, warto zaopatrzyć się w swobodny strój, kaski, rękawiczki i ochraniacze na stawy.