Autorką książki „Możesz czynić cuda. Od drobnych zmian do wielkich sukcesów” jest Gabrielle Bernstein – jedna z liderek ruchu rozwoju osobistego, która inspiruje miliony ludzi do udoskonalania życia i odrzucania ograniczeń.

Pierwszym krokiem jej metody jest pozbycie się strachu poprzez zrozumienie własnych lęków. Jak to zrobić? Należy nauczyć się rozpoznawać myśli, które są podstawą do pojawienia się lęków: „Za każdym razem, gdy doznawałam strachu, brałam głęboki oddech, dystansowałam się wobec swoich uczuć i działań oraz analizowałam własne zachowanie. Poprzez obserwowanie swoich obaw uświadamiałam sobie, jak bezpodstawne one są”.

Aby odmienić własne życie, potrzebne są gotowość i dobre chęci, a także – w dalszej kolejności – wdzięczność, przebaczenie i miłość. Tytułowe cuda, o których często pisze autorka, to właśnie przeskok ze strachu ku miłości. Przykład? Wybaczenie byłemu partnerowi i odrzucenie wieloletniego pielęgnowania urazy lub uświadomienie sobie, że utrata pracy to nie tragedia, a nowe możliwości.

Im więcej doświadczymy tego typu cudów, tym bardziej kolorowy i przystępny wyda nam się świat. Gabrielle Bernstein przyznaje, że w ten sposób wyzbyła się uzależnień od romansów, leków, jedzenia i pracy.

Co robić, by osiągnąć taki sukces? Według autorki należy codziennie powtarzać ćwiczenia – proces ten musi trwać czterdzieści dni. Książka „Możesz czynić cuda. Od drobnych zmian do wielkich sukcesów” została więc podzielona na 6 rozdziałów – każdy przypada na jeden tydzień kursu i dotyczy zadań poświęconych innemu zagadnieniu.

Dla kogo powstała książka Gabrielle Bernstein? Z czystym sumieniem można powiedzieć, że dla każdego. Każdego, kto pragnie dokonać zmian w swoim życiu, nauczyć się lepiej funkcjonować i stawić czoła swoim lękom.

