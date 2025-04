Czy można jakoś ograniczyć wydatki na leki, które w okresie zachorowań mocno nadwyrężają naszą kieszeń po wizycie u lekarza? Z odpowiedzią spieszy organizowana przez portal olekach.pl oraz IFMSA Poland kampania społeczna „Możesz leczyć się taniej! Dowiedz się więcej o lekach”. Jej celem jest promowanie możliwości obniżenia kosztów leczenia poprzez zakup zamienników leków.

Czym są owe zamienniki i skąd się wzięły?

Pod pojęciem zamiennika - lub inaczej leku generycznego (odtwórczego) - rozumiemy środek, który jest identyczny pod względem dawki, formy, bezpieczeństwa, siły działania, drogi podania i jakości, co lek oryginalny. Powstaje przez skopiowanie formuły i składu pierwotnego leku i zostaje wprowadzony na rynek pod inną nazwą handlową. Od swojego pierwowzoru różni się jedynie ceną – od 20% do 90% niższą. Weźmy prosty przykład: za 6 tabletek popularnego leku przeciwbólowego – paracetamolu – u jednego producenta zapłacimy 2,40 zł, u drugiego już 6,99 zł, czyli niemalże trzykrotnie więcej. Wybierając tańszy odpowiednik zaoszczędzimy 4,59 zł na opakowaniu.

- Mało kto wie, że farmaceuta ma obowiązek poinformowania pacjenta o możliwości zakupu tańszego odpowiednika leku – mówi Magdalena Cerbin, magister farmacji z zespołu olekach.pl – Prawo gwarantuje pacjentom wybór. Warto z niego korzystać.

- Tańsze odpowiedniki istnieją zarówno dla preparatów wydawanych z przepisu lekarza, jak również tych dostępnych bez recepty. Chcemy podnieść świadomość pacjentów w tym zakresie – dodaje Ewelina Zuba, studentka medycyny, koordynatorka kampanii z ramienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

Akcja ma zasięg ogólnopolski, ze szczególnym uwzględnieniem miast, w których działają wyższe uczelnie medyczne. W kampanię zaangażowali się studenci i młodzi lekarze zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny oraz portal olekach.pl, największa w polskim internecie wyszukiwarka zamienników leków. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Dotacje na innowacje”.

Źródło: informacja prasowa /ah

