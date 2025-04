1. Postaw na czystość

Przypominaj dzieciom, że trzeba myć ręce po skorzystaniu z toalety i przed jedzeniem. Oczywiście sama też o tym pamiętaj. Dokładnie umyj dłonie również przed przygotowaniem posiłku. Wyszoruj także rzeczy mające kontakt z żywnością, użyj detergentów do odkażenia łazienki (zwłaszcza sedesu) i kuchni (zlew jest siedliskiem bakterii!).

Reklama

2. Zadbaj o… logistykę

Pilnuj, by gotowe do spożycia produkty (np. chleb) nie stykały się z surowym mięsem, rybami, owocami morza i jajkami (to na tych artykułach najłatwiej namnażają się chorobotwórcze bakterie). Zasada ta dotyczy i robienia zakupów (oddzielne siatki), i przechowywania żywności w lodówce czy kładzenia jej na kuchennym blacie.

3. Mądrze gotuj i przechowuj

Większość chorobotwórczych bakterii ginie powyżej 70 st. C, dlatego pilnuj, by żywność była zawsze dogotowana czy dopieczona, a produkty wykorzystywane bez takiej obróbki sparzaj wrzątkiem (np. jajka, warzywa). Chcesz coś przygotować na później? W porządku, ale schowaj to do lodówki albo zamroź (nie rozmrażaj jednak w temp. pokojowej, lecz w lodówce lub szybko – w mikrofalówce). Przed podaniem dobrze zaś odgrzej danie. To pozwoli ci wyeliminować większość bakterii.

Reklama

Warto wiedzieć: Więcej informacji znajdziesz na stronie Państwowej Inspekcji Sanitarnej (www.gis.gov.pl)